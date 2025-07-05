Белорусам временно отключат платежные карточки 5.07.2025, 12:48

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Лучше заранее запастись наличными деньгами и провести важные платежи.

Краткосрочные проблемы с операциями по счетам и картам будут у клиентов Беларусбанка.

Крупнейший банк страны, Беларусбанк, сообщает о проведении технических работ – они запланированы на 8 июля с 02.00 до 05.00.

В этот период времени возможно кратковременное отсутствие доступа к электронным сервисам и услугам, сообщили в банке.

У финансовой организации не будут работать мобильный и интернет-банкинг. Также возможны проблемы с получением налички и совершением платежей в банкоматах, получением смс-сообщений от банка.

Технические работы у других банков

Финансовым организациям страны нужно проводить технические работы на своих серверах, устраивать наладку оборудования. Так, у МТБанка они пройдут 7 июля с 05:00 до 08:00.

В это время могут не работать онлайн-обменник Nembo, MTBank Moby, интернет-банк «Мой банк», POS-кредитование и система мгновенных платежей.

Белгазпромбанк технические работы назначил на 8 июля. В этот день с 06:00 до 08:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании граждан, если они будут пополнять свои вклады в банкоматах банка.

А с 8:15 до 8:25 кратковременные перебои могут произойти в работе мобильного приложения Белгазпромбанка для граждан.

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