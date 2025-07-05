закрыть
5 июля 2025, суббота, 13:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам временно отключат платежные карточки

  • 5.07.2025, 12:48
  • 2,060
Белорусам временно отключат платежные карточки

Лучше заранее запастись наличными деньгами и провести важные платежи.

Краткосрочные проблемы с операциями по счетам и картам будут у клиентов Беларусбанка.

Крупнейший банк страны, Беларусбанк, сообщает о проведении технических работ – они запланированы на 8 июля с 02.00 до 05.00.

В этот период времени возможно кратковременное отсутствие доступа к электронным сервисам и услугам, сообщили в банке.

У финансовой организации не будут работать мобильный и интернет-банкинг. Также возможны проблемы с получением налички и совершением платежей в банкоматах, получением смс-сообщений от банка.

Технические работы у других банков

Финансовым организациям страны нужно проводить технические работы на своих серверах, устраивать наладку оборудования. Так, у МТБанка они пройдут 7 июля с 05:00 до 08:00.

В это время могут не работать онлайн-обменник Nembo, MTBank Moby, интернет-банк «Мой банк», POS-кредитование и система мгновенных платежей.

Белгазпромбанк технические работы назначил на 8 июля. В этот день с 06:00 до 08:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании граждан, если они будут пополнять свои вклады в банкоматах банка.

А с 8:15 до 8:25 кратковременные перебои могут произойти в работе мобильного приложения Белгазпромбанка для граждан.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков