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В Минске бригада подпольных «врачей» выводила людей из запоя

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  • 5.07.2025, 12:58
В Минске бригада подпольных «врачей» выводила людей из запоя

«Целителей» задержали.

В Минске и Минской области сотрудники ДФР КГК пресекли деятельность организованной группы, которая оказывала медицинские услуги по детоксикации организма и лечению абстинентного синдрома без лицензии и регистрации в установленном порядке, пишет «Онлайнер».

Как установили оперативники, организаторами схемы были граждане Беларуси и России. Они создавали фейковые сайты «клиник» и размещали там контактные номера телефонов, по которым принимали заявки. Чаще всего услуги заказывали пациенты с алкогольной интоксикацией или их родственники. После оформления заявки к пациентам выезжали привлеченные медицинские работники, включая бывших фельдшеров.

После проведения процедур медработники получали оплату наличными — в среднем 200— 250 рублей за услугу. Большая часть денег передавалась организаторам схемы. По оценкам следствия, за два года группа получила доход в особо крупном размере: только по подтвержденным данным, сумма превысила 100 тысяч долларов США, реальный доход может быть еще выше.

В отношении организаторов возбуждены уголовные дела по статье 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность), им грозит до 7 лет лишения свободы.

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