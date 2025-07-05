СБУ показала результаты успешных ударов по оккупантам 5.07.2025, 13:01

Армия РФ потеряла десятки единиц техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины из Департамента военной контрразведки Службы безопасности уничтожают вражескую технику с помощью ударных дронов. Только за последние несколько месяцев им удалось уничтожить:

▪️ 5 танков и 18 ББМ,

▪️ 65 гаубиц, 3 пушки, 5 САУ и 1 РСЗО БМ-21 «Град»,

▪️ 4 радиолокационные станции,

▪️ 3 стационарные комплексы РЭБ, а также 3 окопные средства РЭБ и 1 систему РЭР «Муром-М»,

▪️ 159 БпЛА, среди которых: «ZALA», «Орлан», «Supercam»,

▪️ 1 расчет пилотов ударных БпЛА и 2 FPV-антенны,

▪️ 239 укреплений и мест укрытия оккупантов,

▪️ 61 единиц военного автотранспорта,

▪️ 10 складов.

Военные контрразведчики СБУ поразили 97 единиц тяжелого вооружения врага: среди них танки, ББМ, САУ. ВИДЕО

Воины из Департамента военной контрразведки Службы безопасности уничтожают вражескую технику с помощью ударных дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com