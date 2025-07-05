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Трамп подписал письма о пошлинах к 12 странам

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  • 5.07.2025, 13:12
Трамп подписал письма о пошлинах к 12 странам

Они будут отправлены в понедельник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал письма в 12 стран, в которых изложены уровни пошлин, которые должны платить за товары, экспортируемые в США, предложения «принять или отклонить» будут отправлены в понедельник.

Об этом сообщает Reuters .

Трамп, выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One во время поездки в Нью-Джерси, отказался назвать страны, о которых идет речь, сказав, что это будет обнародовано в понедельник.

«Я подписал несколько писем, и они будут отправлены в понедельник. Разные суммы денег, разные суммы пошлин», - сказал Трамп.

Трамп еще в апреле объявил о введении 10% базовой ставки пошлины и дополнительных сумм для большинства стран, некоторые из которых достигают 50%.

Однако все ставки, кроме 10% базовой, были впоследствии приостановлены на 90 дней, чтобы предоставить больше времени для переговоров с целью заключения соглашений.

Этот период истекает 9 июля, хотя Трамп в пятницу утром заявил, что тарифы могут быть еще выше - до 70% - и большинство из них вступят в силу 1 августа.

Трамп и его ближайшие помощники сначала заявили, что начнут переговоры с десятками стран по таможенным ставкам, но президент США разочаровался в этом процессе после неоднократных неудач с основными торговыми партнерами, включая Японию и ЕС.

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