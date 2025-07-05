Любителям шашлыка на природе в Беларуси преподнесли «сюрприз»
- 5.07.2025, 13:24
Введены новые правила посещения лесов почти по всей стране.
Лишь в одном районе Беларуси можно свободно посещать леса. Все из-за того, что пришла жара и сразу усложнила жизнь гослесохране – эта служба перешла на усиленные дежурства. Причина тому – пожароопасная ситуация, сообщает «Точка».
По состоянию на 11:00 5 июля в Беларуси введены ограничения на посещение лесов во всех, кроме Могилевского, районах.
В Минлесхозе советуют людям, которые собираются в лес, взглянуть на интерактивную карту. Ситуация быстро меняется, особенно, когда за окном такая жара.
Строгое наказание
При введении ограничений беспрепятственно можно ходить в лес только пешком. А вот въезжать в такую зону на автомобиле запрещено. Разводить костры – тем более.
Если действует запрет, то вход в лес закрыт всем. Правда, как уточняют в Минлесхозе, работники лесных хозяйств, обнаружив нарушителя, в большинстве случаев лишь проводят с ним профилактическую беседу.
Но если человек разожжет костер или бросит окурок, ему назначат штраф. Размер взыскания за нарушение, от которого лес не пострадал, может составить 12 базовых величин.
Если из-за костра лес загорится, то штраф увеличится до 30 базовых.