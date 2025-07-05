В Польше приняли решение о масштабных изменениях в правительстве
- 5.07.2025, 13:26
Детали объявят 15 июля.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу обсудил с лидерами своей коалиции план перестановок в правительстве, который должен быть объявлен в ближайшие недели.
Об этом в комментарии RMF FM сказал спикер польского правительства Адам Шлапка.
Встреча Туска с лидером партии «Польша 2050», спикером Сейма Шимоном Головней и лидерами Польской крестьянской партии Владиславом Косиняком-Камышем и Влодзимиром Чажастым длилась четыре часа.
Лидеры коалиционных партий обсудили, среди прочего, реконструкцию правительства Польши для более эффективного управления государством, подтвердил Шлапка.
Чажастый сказал журналистам после встречи, что «все решения приняты», а их детали объявят 15 июля. Спикер польского правительства не уточнил даты перестановок в правительстве.
По данным СМИ, Туск предложил коалиции сократить количество министров и вице-министров на 20%, а также создать два «суперминистерства» – экономики и ответственного за цифровизацию, образование и спорт.
О намерении провести перестановки в правительстве премьер Польши заявил еще в мае – до того, как кандидат от власти на президентских выборах Рафал Тшасковский проиграл выборы.