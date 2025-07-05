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Реку Сену открыли для общественного купания после 100-летнего запрета

  • 5.07.2025, 13:30
Реку Сену открыли для общественного купания после 100-летнего запрета
иллюстративное фото

Несколько десятков пловцов под наблюдением спасателей сегодня нырнули в воду.

Жители и гости Парижа с субботы могут купаться в реке Сене, что власти французской столицы разрешили после более чем векового запрета.

Об этом сообщает агентство AFP.

Несколько десятков пловцов прибыли к месту погружения в Сену в 8:00 (9:00 по Минску) и под пристальным наблюдением спасателей нырнули в воду.

Первые пловцы в разговоре с журналистами заявили, что вода в Сене «очень горячая».

Парижане и гости города могут поплавать на морской базе Брасс-Мари в историческом центре города, а также в районах Гренель и Берси на западе и востоке столицы Франции.

Зоны для купания оборудованы раздевалками, душевыми и пляжной мебелью и рассчитаны на 150-300 человек.

Запрет на купание в Сене был введен еще в 1923 году из-за чрезмерного загрязнения реки. С тех пор французские власти несколько раз обещали отменить запрет.

Но к конкретным действиям перешли только перед Летними Олимпийскими играми-2024, которые принимал Париж. Власти инвестировали 1,4 млрд евро в очистку Сены, чтобы на ней провели часть программы Игр.

Мэр Парижа Анн Идальго даже сама искупалась в реке прошлым летом.

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