Реку Сену открыли для общественного купания после 100-летнего запрета
- 5.07.2025, 13:30
Несколько десятков пловцов под наблюдением спасателей сегодня нырнули в воду.
Жители и гости Парижа с субботы могут купаться в реке Сене, что власти французской столицы разрешили после более чем векового запрета.
Об этом сообщает агентство AFP.
Несколько десятков пловцов прибыли к месту погружения в Сену в 8:00 (9:00 по Минску) и под пристальным наблюдением спасателей нырнули в воду.
Первые пловцы в разговоре с журналистами заявили, что вода в Сене «очень горячая».
Парижане и гости города могут поплавать на морской базе Брасс-Мари в историческом центре города, а также в районах Гренель и Берси на западе и востоке столицы Франции.
Зоны для купания оборудованы раздевалками, душевыми и пляжной мебелью и рассчитаны на 150-300 человек.
Запрет на купание в Сене был введен еще в 1923 году из-за чрезмерного загрязнения реки. С тех пор французские власти несколько раз обещали отменить запрет.
Но к конкретным действиям перешли только перед Летними Олимпийскими играми-2024, которые принимал Париж. Власти инвестировали 1,4 млрд евро в очистку Сены, чтобы на ней провели часть программы Игр.
Мэр Парижа Анн Идальго даже сама искупалась в реке прошлым летом.
"Elle est hyper chaude !"— BFMTV (@BFMTV) July 5, 2025
Les premiers nageurs inaugurent la baignade dans la Seine à Paris pic.twitter.com/EqtTP4tWH3