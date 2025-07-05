В Минске запустили голосовой сервис для пассажиров транспорта 5.07.2025, 13:35

Он подскажет, через сколько минут подъедет нужный маршрут.

В Минске запустили бесплатную информационную услугу о прибытии транспорта на остановки, сообщила представитель Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Услуга предоставляется «Минсктрансом», она призвана повысить удобство пассажиров и является альтернативой информационным табло на остановках. Доступ к ней осуществляется по короткому номеру 488 через операторов мобильной связи A1, МТС и life:). Звонок бесплатный.

Позвоним на номер, пассажир получит голосовую информацию о времени прибытия автобусов, троллейбусов и трамваев в режиме реального времени.

Код остановочного пункта можно найти на информационной табличке с расписанием движения транспорта рядом с QR-кодом в строке для USSD-запроса.

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