закрыть
5 июля 2025, суббота, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске запустили голосовой сервис для пассажиров транспорта

  • 5.07.2025, 13:35
В Минске запустили голосовой сервис для пассажиров транспорта

Он подскажет, через сколько минут подъедет нужный маршрут.

В Минске запустили бесплатную информационную услугу о прибытии транспорта на остановки, сообщила представитель Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Услуга предоставляется «Минсктрансом», она призвана повысить удобство пассажиров и является альтернативой информационным табло на остановках. Доступ к ней осуществляется по короткому номеру 488 через операторов мобильной связи A1, МТС и life:). Звонок бесплатный.

Позвоним на номер, пассажир получит голосовую информацию о времени прибытия автобусов, троллейбусов и трамваев в режиме реального времени.

Код остановочного пункта можно найти на информационной табличке с расписанием движения транспорта рядом с QR-кодом в строке для USSD-запроса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков