Алиев и Эрдоган показали Путину, кто в регионе хозяин Иван Преображенский, «Немецкая волна»

5.07.2025, 13:41

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Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

Россия теряет Южный Кавказ.

После небольшого ослабления 3 июля противостояния между Россией и Азербайджаном конфликт только углубляется. Уже на следующий день в России начали лишать гражданства представителей азербайджанской диаспоры. Некоторым кажется, что это только столкновение амбиций Ильхама Алиева и Владимира Путина. Но не является ли конфликт отражением более глубоких внешнеполитических процессов?

Диаспора в ответе за Алиева

Для многих в России все началось с жесткого рейда против азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, по итогам которого погибли двое мужчин. Азербайджан, получив их тела, заявил, что они были убиты. Однако отношения двух стран были натянутыми уже давно - после того как в конце декабря прошлого года над столицей Чечни ПВО сбили азербайджанский самолет, часть пассажиров которого погибла.

Уже тогда Ильхам Алиев лично комментировал расследование и требовал официальных извинений, но так и не получил ни них, ни нормальных компенсаций. Многим, однако, показалось, что после того, как Азербайджан официально назвал Россию виновной в гибели людей, конфликт постепенно почти сошел на нет.

Начавшийся с Екатеринбурга его новый виток показывает, что противостояние только углубляется. Его жертвами стали уже и граждане России и этнические русские в самом Азербайджане, помимо захваченных азербайджанскими властями российских пропагандистов из «Спутника». Что же это, если не спор двух постсоветских самодуров?

Россия теряет Южный Кавказ

Для того чтобы попробовать оценить реальные причины происходящего с учетом того, что честно его не комментируют ни Россия, ни Азербайджан, придется вспомнить происходившее в регионе за последние лет пять. Кремль за эти годы из верного союзника Армении превратился в друга Азербайджана, помог или, как минимум, не мешал Алиеву с прямой военной помощью Турции и технической помощью Израиля зачистить от армян Нагорный Карабах. Затем Москва, Анкара и Баку начали требовать от Армении открыть так называемый «Зангезурский коридор», транзитный путь по югу страны, который бы соединил Турцию и Азербайджан по суше (а значит и Россию с Турцией), был бы под их контролем, а значит отрезал армян от последнего их потенциального регионального военного союзника - Ирана.

В последние месяцы пошли быстрые изменения. Иран был атакован Израилем и явно временно выпал из больших геополитических игр. Практически в те же дни армянский премьер Никол Пашинян посетил Турцию с первым в истории госвизитом. От России Армения за это время дистанцировалась. Гарантии безопасности она ищет на Западе.

Кстати, после начала нового конфликта Алиеву звонил Владимир Зеленский, что было явным вызовом Путину. Тот же созвонился с французским президентом Эммануэлем Макроном. Франция - в жестком конфликте с Азербайджаном из-за ее поддержки Армении и финансирования Баку сепаратистов в ее заморских территориях. Внутри же самой Армении началась жесткая борьба с пророссийской оппозицией.

Все это явно показывает, что ключевую роль в регионе теперь играет не Россия, а Турция, вместе с союзным ей Азербайджаном. Разве что в Грузии российское влияние сохраняется. Кремль постепенно теряет Южный Кавказ, что могло и быть настоящей причиной судорожной атаки на азербайджанцев.

Последний акт кавказской драмы?

Какими инструментами для давления на Баку располагает Москва? Оппозиции в Азербайджане нет. Это авторитарный, националистический режим, построенный на жестко националистическом ресантименте возвращения потерянных территорий. Ему конфликт с Россией тут даже поможет укрепиться.

Экономически российско-азербайджанский торговый баланс в пользу Москвы, но при это нельзя сказать, чтобы страна была прямо зависима от России. Это скорее созависимость. Еще в 2024 году Путин обсуждал с Алиевым схемы, которые бы фактически позволили продавать российские нефть и газ под видом азербайджанских, чтобы избежать санкций. В Москве под британские санкции только недавно попали азербайджанские бизнесмены, сидящие в офисе «Роснефти» и предположительно продающие ее нефть на внешние рынки как свою. Бить по таким проектам - все равно что Кремлю стрелять себе в ногу.

Пугать Азербайджан войной России не под силу. Ее армия увязла в Украине. А Алиев знает, что за его спиной стоит Турция.

Вот и получается, что «бомбить Воронеж», то есть ударить по азербайджанской диаспоре, связанным с Алиевым кошелькам в Москве или просто по тем, кто отправляет сотни миллионов долларов семьям на родину - самый просто вариант.

Но не похоже, чтобы Алиева удалось этим испугать. Неизвестно, какие он несет в этой подковерной войне реальные финансовые потери, но явно не сдается. Ведь потенциальный выигрыш для него и Турции - господство на Южном Кавказе.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»

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