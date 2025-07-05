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Министр Германии выступил против запрета садиться за руль после бокала шампанского

  • 5.07.2025, 13:43
Министр Германии выступил против запрета садиться за руль после бокала шампанского

Напиток из вежливости употребляют на светских мероприятиях.

Федеральный министр транспорта Германии Патрик Шнидер выступил против отмены предельно допустимого содержания алкоголя в крови водителей.

Об этом он заявил в интервью изданию Funke Mediengruppe, сообщает Spiegel.

В настоящее время в Германии водителям в возрасте от 21 года разрешается иметь 0,5 промилле алкоголя в крови, чтобы садиться за руль. Но недавно министр транспорта земли Бранденбург Детлеф Табберт призвал снизить его до нуля.

«Я, конечно, рекомендую садиться за руль без алкоголя», – прокомментировал предложение Шнидер.

В то же время он заявил, что считает нынешний предел в 0,5 промилле «достаточным и целевым».

«На многих светских мероприятиях из вежливости люди поднимают бокал и делают глоток, не ставя тем самым под угрозу дорожное движение», – пояснил федеральный министр.

Более категорично, однако, глава немецкого Министерства транспорта высказался относительно потребления водителями каннабиса.

«Влияние этого вещества на дорожное движение я считаю относительно непредсказуемым. Мы должны внимательно рассмотреть этот вопрос в течение этого избирательного периода», – призвал Шнидер.

В Германии водители с уровнем алкоголя в крови менее 0,5 промилле не наказываются, если они не проявляют признаков неспособности управлять транспортным средством. В противном случае, в зависимости от содержания алкоголя в крови, им грозит штраф или уголовная ответственность.

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