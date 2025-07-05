Министр Германии выступил против запрета садиться за руль после бокала шампанского
- 5.07.2025, 13:43
Напиток из вежливости употребляют на светских мероприятиях.
Федеральный министр транспорта Германии Патрик Шнидер выступил против отмены предельно допустимого содержания алкоголя в крови водителей.
Об этом он заявил в интервью изданию Funke Mediengruppe, сообщает Spiegel.
В настоящее время в Германии водителям в возрасте от 21 года разрешается иметь 0,5 промилле алкоголя в крови, чтобы садиться за руль. Но недавно министр транспорта земли Бранденбург Детлеф Табберт призвал снизить его до нуля.
«Я, конечно, рекомендую садиться за руль без алкоголя», – прокомментировал предложение Шнидер.
В то же время он заявил, что считает нынешний предел в 0,5 промилле «достаточным и целевым».
«На многих светских мероприятиях из вежливости люди поднимают бокал и делают глоток, не ставя тем самым под угрозу дорожное движение», – пояснил федеральный министр.
Более категорично, однако, глава немецкого Министерства транспорта высказался относительно потребления водителями каннабиса.
«Влияние этого вещества на дорожное движение я считаю относительно непредсказуемым. Мы должны внимательно рассмотреть этот вопрос в течение этого избирательного периода», – призвал Шнидер.
В Германии водители с уровнем алкоголя в крови менее 0,5 промилле не наказываются, если они не проявляют признаков неспособности управлять транспортным средством. В противном случае, в зависимости от содержания алкоголя в крови, им грозит штраф или уголовная ответственность.