Город в Нидерландах прекратил поиски мэра: слишком мало желающих 5.07.2025, 13:52

Откликнулись только пять человек, но ни один из них не соответствует требованиям.

Муниципалитет Дантюмадел на севере Нидерландов приостановил поиски мэра после того, как в течение нескольких месяцев кандидат, соответствующий требованиям, так и не был найден.

Об этом сообщает Omrop Fryslân.

Дантюмадел с 2024 года не имеет постоянного главы после того, как предыдущий мэр Клаас Агрикола после семи лет работы перешел в другую общину.

Власти муниципалитета в апреле 2025 года объявили открытый конкурс на должность, но за все время откликнулись только пять человек, и ни один из них не соответствует требованиям.

В результате представитель короля в провинции Фрисландия, где расположен Дантюмадел, после консультаций с членами муниципального совета решил приостановить поиски нового мэра.

Сейчас обязанности мэра Дантюмадела исполняет Аня Хага, и срок ее полномочий продлили еще на один год.

Муниципалитет планирует попытаться назначить постоянного мэра уже после местных выборов, запланированных на 2026 год. Сейчас в муниципальном совете нет большинства, поскольку после поисков мэра из коалиции вышла фракция христианских демократов.

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