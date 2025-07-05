Висяк 7 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

5.07.2025, 14:06

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Путин, словно магнитофон, начинает повторять одно и то же.

Телефонный разговор Трамп-Путин завершился. Как и предполагалось – очередной треп без результата. На безусловное прекращение огня Путин не согласен. Пусть и дальше гибнут люди, пока он будет пить кефир.

Лучший показатель тупика – отсутствие договоренности о личной встрече. Какой смысл для Трампа встречаться, если Путин опять, словно магнитофон, начнет повторять одно и то же?

Помощник Путина Ушаков бодро сообщает о возможной встрече Путина с Трампом: «Но вы знаете прекрасно, что эта идея висит в воздухе …»

Согласны. Эта «идея» называется «висяк».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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