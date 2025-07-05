Висяк7
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 5.07.2025, 14:06
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Путин, словно магнитофон, начинает повторять одно и то же.
Телефонный разговор Трамп-Путин завершился. Как и предполагалось – очередной треп без результата. На безусловное прекращение огня Путин не согласен. Пусть и дальше гибнут люди, пока он будет пить кефир.
Лучший показатель тупика – отсутствие договоренности о личной встрече. Какой смысл для Трампа встречаться, если Путин опять, словно магнитофон, начнет повторять одно и то же?
Помощник Путина Ушаков бодро сообщает о возможной встрече Путина с Трампом: «Но вы знаете прекрасно, что эта идея висит в воздухе …»
Согласны. Эта «идея» называется «висяк».
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»