«Хочу однажды сесть на лошадь и знать, что впереди нет дедлайнов» 5 5.07.2025, 14:11

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Реально ли белорусам уйти на пенсию в 35–40 лет?

Все больше людей мечтают перестать работать еще в 30–40 лет и жить на пассивный доход. Как раз на этом и основан тренд FIRE. CityDog.io решил разобраться, что это такое и реально ли возможно уйти на пенсию намного раньше положенного возраста.

Что это за тренд?

Тренд FIRE расшифровывается с английского языка как Financial Independence, Retire Early. Его суть – максимально рано достичь финансовой независимости, чтобы больше не быть привязанным к работе и уйти на пенсию задолго до традиционных 60–65 лет. Обычно это означает начать жить на накопления и инвестиции уже в 30–40 лет.

Сторонники FIRE стремятся сократить расходы, увеличить процент откладываемых денег и инвестировать их так, чтобы через несколько лет можно было жить только на пассивный доход. Для кого-то это значит отказаться от ежедневного кофе навынос и отпусков в дорогих отелях, для кого-то – сменить большие города на более доступные локации.

Участники часто придумывают свои стратегии и правила исходя из личных целей. Кто-то придерживается строгих бюджетов и считает каждый рубль, кто-то просто старается тратить меньше на импульсивные покупки и копит за счет высокооплачиваемой работы. Однако идея не меняется – обрести свободу распоряжаться своим временем, не работая «на зарплату» до глубокой старости.

Что нужно, чтобы уйти на пенсию раньше?

Для начала эксперты в соцсетях советуют рассчитать, какой капитал вам нужно собрать. Для этого нужно посчитать ваши годовые расходы и умножить сумму на 25. Например, если в год вы тратите около 22 тысяч рублей, то вам нужно накопить 550 тысяч. Еще важно заранее продумать, каким будет образ жизни на этой «пенсии»: где жить, сколько тратить, чем заниматься, чтобы понимать, какой запас нужен.

Второй совет – придерживаться правила четырех процентов. Это означает, что можно тратить только 4% от капитала в год. Каждый тут рассчитывает комфортную сумму.

Третий – начать инвестировать. Часто те, кто следует FIRE, стараются откладывать не 10–15% от дохода, а все 50–70%. Эти деньги обычно инвестируют в недвижимость, фонды или акции, чтобы со временем получать пассивный доход. Смысл в том, чтобы накопить такую сумму, которая позволит жить на проценты или ренту.

А что говорят люди, которые планируют выйти на «пенсию» намного раньше «положенного» возраста?

ПАША (45)

консультант по развитию компаний

– Про пенсию я начал задумываться не потому, что прям не хочу работать до старости, а скорее потому, что в какой-то момент понял: у меня не было отпуска много лет, наверное с 2020 года. И если продолжу в том же режиме, так никогда и не получится нормально отдохнуть. В какой-то степени выход на пенсию для меня – просто возможность наконец-то взять отпуск.

Еще одна причина в том, что я чувствую: уперся в потолок своего профессионального развития. В том, что делаю сейчас, я уже знаю почти все. А чтобы начать что-то новое, другую профессию или хотя бы другое занятие, нужно время и совсем другой ритм жизни. Просто так переключиться не выйдет.

Мне кажется, в 30–35 лет еще не поздно пойти учиться чему-то новому, например на какие-нибудь курсы по IT. А вот в 45 уже ощущается, что это работает иначе, и сменить профессиональную лестницу почти невозможно. Поэтому пенсия для меня – единственный выход из всего этого. Моя цель – выйти на нее через год, в 46 лет.

Важно уточнить, что я, по сути, фрилансер, не работаю в компаниях, поэтому для меня выход на пенсию – это перестать делать то, чем занимаюсь сейчас профессионально.

Честно говоря, это даже немного пугает, потому что вся моя жизнь сейчас – определенная рутина: тренинги, консультации, документы, аналитические материалы. Когда представляю день, в котором всего этого нет, становится странно.

В то же время хочется уехать куда-нибудь в лес или горы, сесть на лошадь и просто знать, что впереди нет никаких временных рамок. Захочу – завершу поездку через два дня, а захочу – через месяц. Это будет зависеть только от меня. Еще я мечтаю о более классических вещах: своем винограднике, небольшом производстве вина, сидеть на берегу океана, много гулять и жить без каких-либо планов.

Это напоминает мне детство в Минске. Летом все одноклассники разъезжались, а я оставался в городе один. И впереди было все лето без обязательств. Можно было встретить кого-то знакомого на улице, поехать на Минское море или к кому-то на дачу и понимать, что любое развитие событий возможно, просто потому что ты ничем не ограничен.

Чтобы так рано выйти на пенсию, я инвестировал в недвижимость. Понимаю, что это долгая инвестиция, она небыстро приносит доход, но зато это и подушка безопасности. У меня две квартиры: если что, их можно продать или сдавать и жить на эти деньги.

Сейчас я не особо откладываю, потому что плачу рассрочку за одну из квартир. Но уже в этом году выплаты закончатся, и я планирую еще несколько месяцев поработать, чтобы быстро накопить первую «подушку».

Дальше все просто: я понял, что чем больше работаешь, тем больше тратишь. Когда постоянно занят, кажется оправданным тратить на рестораны, поездки, какие-то вещи для дома, чтобы порадовать себя за усилия. Думаю, если буду меньше работать или вообще перестану, то и тратить стану меньше. Не будет потребности вознаграждать себя за тяжелые рабочие дни: вроде того, как после длинного дня идешь в бар и покупаешь дорогой коктейль просто потому, что хочется компенсировать вложенную энергию.

Друзья и близкие в целом поддерживают мою идею выйти на пенсию в таком возрасте. Многие говорят, мол, Паша, ты ведь трудоголик, тебе это точно нужно.

Интересно было наблюдать реакцию в профессиональной среде. Я провожу много тренингов, консультаций и когда сказал, что собираюсь через год уйти на пенсию, многие друзья и коллеги сразу написали, что надо поскорее чему-то у меня научиться, перенять опыт, пока есть возможность.

Это было похоже на эффект «прощального тура», как у группы Scorpions, когда все стремятся успеть на концерт, пока они окончательно не закончили. Так же и у меня возник даже некоторый ажиотаж вокруг моих тренингов. Из-за этого стало чуть сложнее держаться первоначального плана выхода на пенсию, потому что вдруг появился такой большой интерес ко мне и моей работе.

На вопрос, в какой момент я пойму, что эта пенсия наступила, и сколько денег для этого нужно, у меня нет точного ответа. Я умею планировать финансы, инвестиции, расходы, но это все равно в каком-то смысле прыжок в неизвестность. Сейчас я примерно понимаю, сколько зарабатываю в горизонте 3-4 месяцев, а на пенсии такой стабильности уже не будет. Это наверняка станет небольшим шоком.

Две квартиры в собственности дают свободу: я могу их сдавать и, например, снимать жилье в любой стране, где захочу пожить, имея при этом около тысячи-полутора тысяч евро на текущие расходы плюс оплачивая аренду. Поэтому для меня пенсия – не про накопленную большую сумму, с которой потом можно «гулять».

Наверное, я пойму, что пенсия действительно наступила, когда смогу неделю или даже месяц вообще не выходить на связь. Когда смогу спонтанно планировать свою жизнь: сегодня поехать в горы, сесть там с книжкой и, если захочу остаться на месяц, – остаться. А если захочу вернуться через два дня – вернуться. И все это будет моим собственным решением, без оглядки на какие-то дедлайны или обязательства.

Когда я говорю об этом вслух, понимаю: снаружи может показаться, что у фрилансера и так есть эта свобода – планировать все как хочется, быть вне системы. Но на самом деле это не так просто. Фриланс сильно стирает границы между работой и свободным временем. Кажется, что ты всегда можешь вписаться в еще один проект, еще одну задачу, еще одну авантюру. Каждый раз это отнимает у тебя время на себя.

В каком-то смысле фрилансеру даже труднее выйти на пенсию, чем человеку, который работает в найме. Потому что нет внешней структуры, которая скажет: все, пора. Все зависит только от тебя, и из-за этого еще больше соблазна продолжать.

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