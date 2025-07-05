закрыть
5 июля 2025, суббота, 15:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Силы обороны Украины поразили пушку врага на расстоянии 25 километров

  • 5.07.2025, 14:13
  • 1,728
Силы обороны Украины поразили пушку врага на расстоянии 25 километров

Это рекорд по дальности.

В течение последних дней бойцы 17-й Полтавской бригады НГУ «Рейд» и Отдельной артиллерийской бригады НГУ вели активную работу по выявлению и уничтожению целей противника в Донецкой области и на Запорожском направлении.

На видео зафиксировано поражение 152-мм пушки противника на расстоянии 25 километров, информирует Цензор.НЕТ.

Для нанесения удара было применено САУ «Zuzana 2» из Отдельной артиллерийской бригады НГУ. Это - пока один из наших рекордов по дальности точного поражения. Операция стала результатом слаженного взаимодействия подразделений обеих бригад.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков