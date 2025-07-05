Силы обороны Украины поразили пушку врага на расстоянии 25 километров
- 5.07.2025, 14:13
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Это рекорд по дальности.
В течение последних дней бойцы 17-й Полтавской бригады НГУ «Рейд» и Отдельной артиллерийской бригады НГУ вели активную работу по выявлению и уничтожению целей противника в Донецкой области и на Запорожском направлении.
На видео зафиксировано поражение 152-мм пушки противника на расстоянии 25 километров, информирует Цензор.НЕТ.
Для нанесения удара было применено САУ «Zuzana 2» из Отдельной артиллерийской бригады НГУ. Это - пока один из наших рекордов по дальности точного поражения. Операция стала результатом слаженного взаимодействия подразделений обеих бригад.