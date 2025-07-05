Под Могилевом открылся новый огромный музей 6 5.07.2025, 14:28

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В его строительстве помогала Россия.

Музей расположен в Могилевском районе, недалеко от исторического Буйничского поля, где проходили важные оборонительные бои во время Великой Отечественной войны.

Первоначально планировалось, что музей будет посвящен исключительно военной славе, однако концепция была значительно расширена. Теперь экспозиция охватывает не только военное наследие, но и историю всего региона, его развитие и достижения.

Здание музея, выполненное в форме ордена Отечественной войны, располагает современными технологиями оформления. Это символично, так как Могилев был награжден этой медалью за стойкость и мужество местных жителей в годы войны, а также за успехи в культурном и хозяйственном строительстве.

Мультимедийные элементы и интерактивные выставки позволят посетителям глубже погрузиться в историю области. Музей также станет культурно-образовательным центром.

Строительство здания началось в 2023 году и частично финансировалось за счет средств Союзного государства. На открытие были приглашены высокопоставленные гости, включая государственного секретаря «Союзного государства» Сергея Глазьева и губернаторов Смоленской и Брянской областей.

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