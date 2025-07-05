Депутаты Германии требуют от Мерца больше денег для Украины 2 5.07.2025, 14:54

Они требуют пересмотра бюджета и усиления поддержки на фоне отказа США от обязательств.

В письме депутаты подчеркивают, что без усиления противовоздушной обороны и надежных поставок вооружения «российская диктатура в Украине становится более вероятной».

На фоне усиления российских атак по украинским городам и сокращения поддержки со стороны США немецкие депутаты требуют от правительства срочно предоставить больше денег на поддержку Украины.

Как пишет BILD, группа депутатов от партии «Зелёных», направила канцлеру Фридриху Мерцу жёсткое письмо с требованием пересмотреть размеры помощи Украине.

«Их не устраивает, что бюджет на военную поддержку Киева увеличен лишь с 7,1 до 8,3 миллиарда евро. На фоне новых ударов по мирным городам Украины, особенно по Киеву, парламентарии настаивают на том, что этих денег недостаточно», — пишет издание.

По данным BILD, депутаты требуют срочно повысить объёмы помощи Киеву — и в текущем бюджете, так и в планах на 2026–2029 годы, где сумма помощи сейчас установлена на уровне 8,5 миллиарда евро.

В письме подчеркивается, что без усиления противовоздушной обороны и надёжных поставок вооружения «российская диктатура в Украине становится более вероятной».

«Пока Путин открыто подтверждает, что не будет вести переговоры и полностью привержен своим военным целям, пока Путин терроризирует гражданское население всё более масштабными авиаударами, американское правительство отказывается в ранее обещанной поддержке», — говорится в письме.

При этом депутаты подчеркивают, что у канцлера Германии «по-прежнему есть пространство для маневра в поддержку Украины».

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