Словакия снова заблокировала 18-й пакет санкций против России 5.07.2025, 15:16

Роберт Фицо

Переговоры с представителями Еврокомиссии зашли в тупик.

Переговоры с представителями Еврокомиссии не устранили «фундаментальные беспокойства и предостережения» относительно энергетических рисков страны, говорят в МИД Словакии.

Словакия снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России на уровне послов стран-членов при Европейском союзе. Об этом пишет TASR со ссылкой на отдел коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел страны.

Издание напомнило, что словацкое правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло, что не будет поддерживать подготовленный пакет санкций из-за инициативы RePowerEU, которая предусматривает полное прекращение поставок российского природного газа в Евросоюз с 1 января 2028 года. По словам Фицо, это может иметь существенное негативное экономическое влияние на Словакию.

«Словацкая Республика высоко оценила рабочие переговоры с представителями Европейской комиссии на тему энергетики и RePowerEU, целью которых было способствовать лучшему пониманию оговорок и требований Словацкой Республики как наиболее пострадавшего государства-члена», - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве отметили, что предложение RePowerEU является «серьезным вызовом для конкурентоспособности экономики, особенно с точки зрения цен на энергоносители и энергетической безопасности Словакии», поэтому, мол, Словакия остается на своей текущей позиции по 18-му пакету санкций.

«Словацкая Республика готова продолжать конструктивное общение с Европейской Комиссией, а также на основе своей инициативы продолжать поиск возможных решений в совместном диалоге на благо граждан и бизнеса», - заявило министерство и добавило, что переговоры еще не устранили фундаментальные беспокойства и предостережения, которые Словакия все еще имеет по предложению RePowerEU.

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