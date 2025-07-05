Пакистан тормозит выполнение соглашения о трудоустройстве с Беларусью
- 5.07.2025, 15:20
Причина — опасения, что мигранты будут использовать Беларусь как транзит в ЕС.
Пакистанское СМИ пишет LeadPakistan.com.pk, что спустя два с половиной месяца после подписания соглашения между Беларусью и Пакистаном о привлечении 150 000 квалифицированных специалистов, оно по-прежнему практически не реализуется,.
Пакистанские чиновники опасаются, что данное соглашение с Беларусью может привести к новой волне нелегальной миграции и торговли людьми. Агентства и ведомства, противодействующие торговле людьми и нелегальной миграции, предупреждают о накоплении рисков на фоне подписанного пакистано-белорусского соглашения о трудоустройстве.
В условиях ажиотажа интерес к поездкам в Беларусь резко вырос — настолько, что консульство Беларуси в Исламабаде, по данным источников издания, вынуждено было приостановить приём заявлений. Тем временем в Пакистане турагентства уже начали получать крупные суммы, взимая плату с желающих отправиться в Беларусь в поисках лучшей жизни.
«Неуправляемый поток пакистанских граждан в Беларусь, вероятно, объясняется их желанием пробраться дальше в Европу», — сообщил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел.
Пакистанские граждане входят в число лидеров по попыткам нелегально пробраться в ЕС через восточную границу.
Бюро по эмиграции и трудоустройству за рубежом (BE&OE) не опубликовало официальных инструкций и не наладило координацию ни с белорусскими властями, ни с сертифицированными рекрутинговыми агентствами, говорится в материале.
Тем временем отсутствие законных структурированных каналов трудоустройства за рубежом толкает отчаявшихся людей на опасные пути, считают пакистанские журналисты.