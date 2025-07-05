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Пакистан тормозит выполнение соглашения о трудоустройстве с Беларусью

  • 5.07.2025, 15:20
Пакистан тормозит выполнение соглашения о трудоустройстве с Беларусью

Причина — опасения, что мигранты будут использовать Беларусь как транзит в ЕС.

Пакистанское СМИ пишет LeadPakistan.com.pk, что спустя два с половиной месяца после подписания соглашения между Беларусью и Пакистаном о привлечении 150 000 квалифицированных специалистов, оно по-прежнему практически не реализуется,.

Пакистанские чиновники опасаются, что данное соглашение с Беларусью может привести к новой волне нелегальной миграции и торговли людьми. Агентства и ведомства, противодействующие торговле людьми и нелегальной миграции, предупреждают о накоплении рисков на фоне подписанного пакистано-белорусского соглашения о трудоустройстве.

В условиях ажиотажа интерес к поездкам в Беларусь резко вырос — настолько, что консульство Беларуси в Исламабаде, по данным источников издания, вынуждено было приостановить приём заявлений. Тем временем в Пакистане турагентства уже начали получать крупные суммы, взимая плату с желающих отправиться в Беларусь в поисках лучшей жизни.

«Неуправляемый поток пакистанских граждан в Беларусь, вероятно, объясняется их желанием пробраться дальше в Европу», — сообщил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел.

Пакистанские граждане входят в число лидеров по попыткам нелегально пробраться в ЕС через восточную границу.

Бюро по эмиграции и трудоустройству за рубежом (BE&OE) не опубликовало официальных инструкций и не наладило координацию ни с белорусскими властями, ни с сертифицированными рекрутинговыми агентствами, говорится в материале.

Тем временем отсутствие законных структурированных каналов трудоустройства за рубежом толкает отчаявшихся людей на опасные пути, считают пакистанские журналисты.

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