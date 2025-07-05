Ягоды, грибы и арбузы: что почем на Комаровке 1 5.07.2025, 15:38

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Что с ценами на столичном рынке в первые выходные июля.

Самый знаменитый продовольственный рынок столицы востребован у горожан в любое время года, но именно с наступлением второго летнего месяца и вплоть до ранней осени ассортимент на Комаровке необычайно широкий. Агентство «Минск-Новости» посмотрело, каким товарам отдают предпочтение горожане в первые выходные июля.

Ягоды сейчас пользуются небывалой популярностью. За свежую отечественную вишню продавцы просят 10 рублей, за черную смородину — 15, за клубнику — в среднем 10−14, за красную смородину — 8,5 рубля. Традиционно недешевую голубику продают по 35 рублей за килограмм и дороже, ежевику (125 граммов) — от 25 рублей, малину — также от 25, черешню — за 15,9, чернику — от 20.

Немало желающих отведать арбузы или дыни. За них придется заплатить от 6,9 и от 3,5 рубля за килограмм соответственно.

На рынке стало намного больше зелени. Для удобства ее реализуют 100-граммовыми пучками. Например, салат и шпинат удастся приобрести в среднем от 1,39 рубля, кейл, укроп и щавель — от 1,5, рукколу — от 3 рублей, фризе и рамен — от 14, кинзу — от 2,8.

Конечно, в почете и фрукты. Небольшие, но красивые ананасы можно найти за 19,9 рубля, сладкие абрикосы — от 5,9−8,9, бананы — от 2−3 рублей, увесистые виноградные гроздья — от 8,9, гранат — от 5, киви — от 3,5, аккуратные нектарины стоят в среднем 8,5 рубля, сочные персики — от 5,5. Что касается цитрусовых, то апельсины, мандарины и лимоны отдают от 5 рублей и выше, грейпфруты — от 9,9.

Стабильно высокий спрос на груши и яблоки. Их стоимость немного снизилась — от 5,9 рубля и 1,9 рубля соответственно.

Килограмм картофеля в среднем обойдется покупателю в 2,99 рубля. Альтернативный вариант — вкусный и полезный батат — удастся отыскать от 9,5 рубля и дороже.

За томаты на Комаровке просят от 4,5 рубля, а за те, что с пометкой «вкусняшка», — 9,9 рубля. За маленькие черри необходимо выложить от 11,9 рубля. Огурцы минчане берут по цене от 2 до 9 рублей.

Стабилен спрос и на разные виды капусты. За белокочанную нужно заплатить от 1,8 рубля за кило, за цветную — от 6, брокколи в среднем продают по 8−10 рублей. Нередко горожане покупают и раннюю свеклу. Ее можно найти от 5 рублей и дороже. Морковь удастся отыскать за 2,5−6 рублей, а ее раннюю версию — за 3−8. Редис также частенько оказывается в списке покупок, его реализуют от 3,9 рубля. Разные виды перцев стоят от 3 рублей, баклажаны — от 7,9, кабачки — от 2,49.

Приобретают горожане и ранний репчатый лук. Цена — от 2,79 рубля за кило. За его салатную версию придется выложить от 18 рублей. Цена на чеснок — от 15,99. Фасоль в среднем реализуют за 9−12 рублей, но есть варианты немного дешевле.

Охотно покупатели берут и грибы. Шампиньоны отдают за 7,9 рубля и дороже, а лисички — от 20 рублей за килограмм.

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