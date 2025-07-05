Белорус выиграл бронзу молодежного чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 1 5.07.2025, 15:55

Денис Ермоленко

Денис Ермоленко вошел в тройку лидеров среди спортсменов не старше 23 лет.

Белорусский байдарочник Денис Ермоленко вошел в тройку лидеров на чемпионате Европы среди спортсменов не старше 23 лет в румынском Питешти, сообщает БЕЛТА.

В соревнованиях по гребле на байдарках-одиночках на 1000 м Д. Ермоленко завоевал бронзовую медаль. Начав турнир 3 июля с победы в предварительном заезде, в финале 5 июля он показал время 3:34.534, уступив чемпиону Европы-U23 — немецкому гребцу Тобиасу Хаммеру— всего 1,5 секунды. Серебро взял испанец Альберто Льера. В финальном заплыве также участвовали представители Польши, Сербии, Венгрии, Португалии, Дании и Великобритании.

В воскресенье, 6 июля, Д. Ермоленко выступит в финале на 500-метровой дистанции, куда он пробился со вторым результатом. Это не первое достижение мужчины в этом сезоне: в июне на Кубке сильнейших в Заславле он завоевал две личные серебряные награды.

Молодежный чемпионат Европы в Питешти собрал спортсменов из 33 стран. Соревнования завершатся 6 июля.

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