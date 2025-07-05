Какие деревенские дома продают в Беларуси с аукциона 1 5.07.2025, 16:18

Фото: realt.by

Варианты под дачу за одну базовую.

В Беларуси огромное число старых деревенских домов, которые сельсоветы отдают практически даром.

Плати одну базовую и заезжай, однако есть и другой тип недвижимости.

За эти хатки придется побороться, ведь их продают с аукциона. Такие дома требуют минимальных вложений, но что с другими достоинствами? Realt изучил варианты.

Смовжи, Слонимский район, 217 км от МКАД

От Минска, конечно, далековато, но места здесь очень живописные – лес, речка и озеро под боком. Деревня тупиковая, но еще вполне живая.

Фото: realt.by

Здесь предлагаем обратить внимание на дом под номером 30: просторный (81,3 м2), с верандой, хорошо сохранившийся. Участок 20 соток, на нем имеются сараи, гараж и сад.

Поторговаться за него можно будет на аукционе 29 июля 2025 года.

Начальная стоимость – Br42. Дополнительную информацию получите в Мижевичском сельисполкоме по телефону 8015 625 32 71.

Хорошее, Логойский район, 76 км от МКАД

А это уже вариант поближе – жилая деревня за Плещеницами, на краю густого леса. Большая часть пути – по трассе М-3.

Фото: realt.by

Пустующий дом находится на крайней улице – Подлесная, 8. Он компактный, 27 «квадратов». К нему прилагается участок 15 соток.

Войштовичи, Воложинский район, 95 км от МКАД

Деревня в Воложинском районе, рядом с железной дорогой.

Фото: realt.by

Точный адрес пустующего дома не указан, но найти его можно по яркому фасаду и синему колодцу. Хатка небольшая, 30 м2. Размер участка – 25 соток. Продается через аукцион, начальная стоимость – Br42.

Дата проведения торгов – 7 июля 2025 года. Больше информации предоставят в Вишневском сельисполкоме по телефону 8033 352 48 99.

Пасиничи, Слонимский район, 202 км от МКАД

Деревня в одну улицу рядом с трассой Слоним – Ружаны.

Фото: realt.by

Дом номер 49 на улице Центральной признан пустующим. Стоит отметить, что визуально сохранился он хорошо, еще даже заборы и хозпостройки целы.

Площадь дома – 70 м2, износ – 65%. При этом построен он был почти 100 лет назад.

Купить его можно будет только через аукцион, который состоится 24 июля 2025 года. Начальная стоимость – Br42. Подробности в Озгиновичском сельисполкоме по телефону 8015 622 02 66.

Баровцы, Вилейский район, 97 км от МКАД

Сюда стоит заглянуть – хорошая дорога, вокруг леса, Вилейское водохранилище недалеко. Деревня живая, есть даже магазин.

Фото: realt.by

Нужный нам адрес – улица Первомайская, 107. Здесь на 15 сотках находится пустующий дом на 66 «квадратов» с минимальным износом – 35%.

Вероятно поэтому он продается не за две базовые, а через аукцион с начальной стоимостью Br6893.

Если надумаете поторговаться за него, то звоните в Нарочанский сельисполком по номеру 8017 714 82 36.

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