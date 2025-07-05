В Турции задержали трех оппозиционных мэров
- 5.07.2025, 16:25
Глав Анталии, Адана и Адыямана обвинили в коррупции.
В Турции правоохранительные органы задержали трех мэров - городских голов Аданы, Адыямана и Анталии. Все они принадлежат к оппозиционной Республиканской партии, а официальная причина задержания - антикоррупционное расследование, сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News.
Задержанных мэров подозревают во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и связях с организованной преступностью. Расследование инициировала прокуратура Стамбула, оно охватило несколько муниципалитетов. Фигурантами стали:
Мэр города Адана Зейдан Каралар: его подозревают в том, что начиная с должности мэра района, Каралар систематически вымогал взятки от бизнесменов. По свидетельствам, в схеме участвовал тогдашний руководитель управления коммунального сервиса.
Мэр города Адияман Абдуррахман Тутдер: действовал по почти подобной схеме. В частности, требовал у бизнесменов деньги, которые заводились и выводились через его заместителя.
Мэр города Анталия Мухиттин Бьочек: подозревается в систематическом взяточничестве. Известно, о ряде обысков по его делу.
Еще одним фигурантом расследования стал экс-мэр стамбульского района Бешикташ Риза Акполат. Его взяли под стражу по обвинению во взяточничестве и участии в организованной преступной группировке.