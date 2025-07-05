В Турции задержали трех оппозиционных мэров 5.07.2025, 16:25

Глав Анталии, Адана и Адыямана обвинили в коррупции.

В Турции правоохранительные органы задержали трех мэров - городских голов Аданы, Адыямана и Анталии. Все они принадлежат к оппозиционной Республиканской партии, а официальная причина задержания - антикоррупционное расследование, сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News.

Задержанных мэров подозревают во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и связях с организованной преступностью. Расследование инициировала прокуратура Стамбула, оно охватило несколько муниципалитетов. Фигурантами стали:

Мэр города Адана Зейдан Каралар: его подозревают в том, что начиная с должности мэра района, Каралар систематически вымогал взятки от бизнесменов. По свидетельствам, в схеме участвовал тогдашний руководитель управления коммунального сервиса.

Мэр города Адияман Абдуррахман Тутдер: действовал по почти подобной схеме. В частности, требовал у бизнесменов деньги, которые заводились и выводились через его заместителя.

Мэр города Анталия Мухиттин Бьочек: подозревается в систематическом взяточничестве. Известно, о ряде обысков по его делу.

Еще одним фигурантом расследования стал экс-мэр стамбульского района Бешикташ Риза Акполат. Его взяли под стражу по обвинению во взяточничестве и участии в организованной преступной группировке.

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