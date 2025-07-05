Мошенники под видом ГАИ атакуют белорусов

Мошенники под видом ГАИ атакуют белорусов3
- 5.07.2025, 16:41
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Простой способ сразу вычислить злоумышленника.
В Беларуси появилась новая схема, по которой мошенники пытаются выманить деньги у честных граждан.
На этот раз в поле зрения злоумышленников попали автовладельцы, сообщает «Точка».
Под видом ГАИ человеку в мессенджере приходит сообщение с его данными, а также текстом, что он нарушил ПДД. Разумеется, предлагается оплатить штраф, а деньги необходимо переводить на конкретный счет.
В МВД предупреждают, что это мошенническая схема чистой воды, а чтобы это понять, достаточно помнить, что в ГАИ никогда не пользуются Viber, Telegram или другими приложения для оповещения граждан.
Еще один любопытный момент: мошенники утверждают, что превышение скорости было зафиксировано мультирадаром – такого устройства просто не существует.