Мошенники под видом ГАИ атакуют белорусов 3 5.07.2025, 16:41

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Простой способ сразу вычислить злоумышленника.

В Беларуси появилась новая схема, по которой мошенники пытаются выманить деньги у честных граждан.

На этот раз в поле зрения злоумышленников попали автовладельцы, сообщает «Точка».

Под видом ГАИ человеку в мессенджере приходит сообщение с его данными, а также текстом, что он нарушил ПДД. Разумеется, предлагается оплатить штраф, а деньги необходимо переводить на конкретный счет.

В МВД предупреждают, что это мошенническая схема чистой воды, а чтобы это понять, достаточно помнить, что в ГАИ никогда не пользуются Viber, Telegram или другими приложения для оповещения граждан.

Фото: МВД

Еще один любопытный момент: мошенники утверждают, что превышение скорости было зафиксировано мультирадаром – такого устройства просто не существует.

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