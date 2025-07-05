Ryanair увеличивает норму бесплатного провоза ручной клади 5.07.2025, 16:56

Авиакомпания расширяет размеры бесплатного багажа на фоне новых правил ЕС.

Бюджетная авиакомпания Ryanair объявила об увеличении размера бесплатной ручной клади на 20 процентов. Перевозчик введет новую норму «в течение ближайших недель», пишет Euronews.

Это произошло после того, как европейские законодатели проголосовали за принятие предложения по регулированию размеров ручной клади, которую авиапассажиры могут брать на борт без дополнительной платы.

Согласно новым правилам, путешественники, совершающие перелеты в пределах ЕС, будут иметь право бесплатно провозить на борту самолета личную сумку, например, дамскую сумочку или рюкзак, а также небольшой предмет ручной клади.

Максимальные размеры личной сумки установлены на уровне 40 x 30 x 15 сантиметров, а ручной клади — 100 см и 7 кг.

Предложенный закон еще должен получить одобрение 55 процентов государств - членов ЕС, в результате чего в него могут быть внесены изменения. Если он будет принят после переговоров, начинающихся в июле, новые правила будут распространяться на все рейсы в пределах ЕС.

Ryanair увеличивает норму бесплатного провоза ручной клади

Авиакомпания Ryanair заявила, что введет новую норму бесплатного провоза ручной клади «в течение ближайших недель».

Сейчас размеры бесплатного личного предмета, который можно взять на борт самолета перевозчика, составляют 40 x 25 x 20 см, а объем — 20 литров. Но авиакомпания решила привести свои правила в соответствие с новым предложением по ручной клади, увеличив ширину сумки с 25 до 30 см.

Теперь размеры сумки составят 40 x 30 x 20 см, а объем — 24 литра.

Это больше, чем установлено Европейским парламентом, и позволяет пассажирам, у которых уже есть ручная кладь, «совместимая с Ryanair», продолжать ею пользоваться.

«Это изменение будет реализовано в течение ближайших недель, поскольку наши стандарты размеров багажа в аэропорту будут скорректированы», — сообщил представитель Ryanair.

Авиакомпании введут новые размеры ручной клади к концу лета

Отраслевая ассоциация Airlines for Europe (A4E) также подтвердила, что входящие в ее состав авиакомпании начали применять предлагаемый новый набор размеров для личных вещей.

«Все авиакомпании A4E внедрят гарантированные размеры и введут их в действие к концу летнего сезона 2025 года. Авиакомпании продолжат разрешать перевозку более крупных личных вещей по своему усмотрению, как это уже делают многие авиакомпании A4E сегодня», — говорится в заявлении ассоциации.

Управляющая директорка A4E Урания Георгуцаку заявила, что решение о присоединении членов организации к предложению «внесет больше ясности для пассажиров по всей Европе».

«От тех, кто ездит по городам, до тех, кто путешествует семьями, все получат выгоду от единых четких правил во всех сетях наших участников», — сказала она.

Для большинства перевозчиков это по-прежнему означает сохранение текущих размеров ручной клади. British Airways, Jet2 и easyJet уже имеют нормы, которые превышают новые гарантированные размеры.

Перевозчик введет новое правило «в течение ближайших недель».

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