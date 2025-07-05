Китайцы выпустили копию iPhone 2 5.07.2025, 17:26

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Он будет стоит меньше 130 долларов.

По слухам, блок камер в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будет растянут на всю ширину задней панели.

Производители Android-смартфонов нередко подглядывают дизайн у свежего iPhone и пытаются адаптировать его. Но китайская компания Tecno пошла еще дальше: у ее нового бюджетного смартфона Spark 40 задняя панель заимствована из рендеров iPhone 17 Pro Max, пишет unian.net.

Один из самых популярных слухов о будущей новинке – это переработанный блок камеры. В отличие от привычного углового блока, который не менялся со времен iPhone 11 Pro, новый модуль растянут по всей ширине задней панели. Расположение самих объективов не изменится, а вот вспышка и LiDAR «уедут» на правый край.

Что касается технических характеристик, то телефон оснащен 6,67-дюймовым IPS-экран с частотой 120 Гц. Внутри находится процессор MediaTek Helio G81, а еще там от 4/128 Гб памяти. Также Tecno Spark 40 получил батарею 5200 мАч и корпус с защитой по стандарту IP54.

Хоть смартфон оснащен большим количеством отверстий на задней панели, у него есть только одна 50-мегапиксельная камера. Остальные два отверстия являются элементами дизайна. Спереди есть 8-мегапиксельная камера для селфи.

Tecno Spark 40 доступен в черной, серой и голубой расцветках. Смартфон уже поступил в продажу в Китае по цене от 130 долларов.

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