Китайцы выпустили копию iPhone

Китайцы выпустили копию iPhone2
- 5.07.2025, 17:26
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Он будет стоит меньше 130 долларов.
По слухам, блок камер в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будет растянут на всю ширину задней панели.
Производители Android-смартфонов нередко подглядывают дизайн у свежего iPhone и пытаются адаптировать его. Но китайская компания Tecno пошла еще дальше: у ее нового бюджетного смартфона Spark 40 задняя панель заимствована из рендеров iPhone 17 Pro Max, пишет unian.net.
Один из самых популярных слухов о будущей новинке – это переработанный блок камеры. В отличие от привычного углового блока, который не менялся со времен iPhone 11 Pro, новый модуль растянут по всей ширине задней панели. Расположение самих объективов не изменится, а вот вспышка и LiDAR «уедут» на правый край.
Что касается технических характеристик, то телефон оснащен 6,67-дюймовым IPS-экран с частотой 120 Гц. Внутри находится процессор MediaTek Helio G81, а еще там от 4/128 Гб памяти. Также Tecno Spark 40 получил батарею 5200 мАч и корпус с защитой по стандарту IP54.
Хоть смартфон оснащен большим количеством отверстий на задней панели, у него есть только одна 50-мегапиксельная камера. Остальные два отверстия являются элементами дизайна. Спереди есть 8-мегапиксельная камера для селфи.
Tecno Spark 40 доступен в черной, серой и голубой расцветках. Смартфон уже поступил в продажу в Китае по цене от 130 долларов.