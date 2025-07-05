Журналисты любимой газеты Трампа обратились к нему в редакционной статье 3 5.07.2025, 17:31

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Они призвали восстановить поставки оружия Украине.

Американская газета The New York Post 4 июля выпустила редакционную колонку, в которой призвала президента США Дональда Трампа перевооружить Украину. Журналисты утверждают, что глава Кремля Владимир Путин понимает только силу, пишет nv.ua.

«Господин президент, мы знаем, что вы понимаете, что главным препятствием для мира в Украине является агрессия России. Вы сказали, что были «разочарованы» разговором с российским диктатором Владимиром Путиным и что вы не думаете, что он хочет остановиться», — говорится в обращении NYP.

По словам американских журналистов, в разговоре с Трампом Путин снова настаивал на том, что не хочет прекращения огня в Украине, пока не будут устранены «коренные причины» войны.

«Для Влада (так журналисты назвали в публикации диктатора Владимира Путина — ред.) «первопричиной» является существование Украины», — добавляет NYP.

Американская газета также спросила Трампа о том, почему его администрация так наказывает Украину.

«Вы помните отчаяние на лице украинской журналистки, с которой вы трогательно разговаривали в Нидерландах, ее страх за мужа и семью. Почему мы грозим ее бросить? Существует убеждение, которое навязывают заангажированные идеологи, что помощь Украине каким-то образом вредит Соединенным Штатам и она не в наших интересах. Это совсем не так», — продолжают журналисты.

NYP напомнил администрации Трампа, что Украина частично оплачивает предоставленное вооружение из конфискованных российских активов и европейских грантов. Благодаря этому, как считают журналисты, американские военные могут использовать эти средства, а предоставленные разведывательные данные могут понадобиться для создания «лучших беспилотников и противоракетных технологий».

«Но самое главное — судьба Украины является сигналом для мира относительно Америки. Россия — это вовсе не экономическая сверхдержава. Это умирающее террористическое государство. Путин готов лить кровь своего народа в последней битве за империю. Если мы позволим ему добиться успеха, это не только будет угрожать Европе. Это покажет Китаю, что наши союзы неустойчивы», — считает газета.

Как заключает в своей колонке редакция, поражение Украины — «это не катастрофа, в которой можно обвинять кого-то другого или объяснять незначимостью страны. Это дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно скажется на вашем президентстве».

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