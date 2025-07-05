Минчанин уснул в автобусе и стал фигурантом уголовного дела

Минчанин уснул в автобусе и стал фигурантом уголовного дела3
- 5.07.2025, 17:36
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Как так вышло.
На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего ранее неоднократно судимого горожанина, которого обвиняют в незаконном без цели сбыта обороте запрещенных веществ, рассказали в прокуратуре Заводского района.
На конечной остановке водитель автобуса обнаружил спавшего в салоне пассажира, которого не смог разбудить, и вызвал милицию. Приехавшему наряду также не удалось привести гражданина в чувства — по его расширенным зрачкам и неадекватной реакции милиционеры предположили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Они доставили минчанина в городской отдел милиции № 2 Заводского РУВД. Там при личном обыске в рюкзаке мужчины обнаружили подозрительный сверток с порошком и шприц.
Задержанный рассказал, что накануне приобрел в наркошопе для личного употребления психотропное вещество альфа-PVP. В отношении мужчины возбудили очередное уголовное дело.