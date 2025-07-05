Минчанин уснул в автобусе и стал фигурантом уголовного дела 3 5.07.2025, 17:36

5,136

Как так вышло.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего ранее неоднократно судимого горожанина, которого обвиняют в незаконном без цели сбыта обороте запрещенных веществ, рассказали в прокуратуре Заводского района.

На конечной остановке водитель автобуса обнаружил спавшего в салоне пассажира, которого не смог разбудить, и вызвал милицию. Приехавшему наряду также не удалось привести гражданина в чувства — по его расширенным зрачкам и неадекватной реакции милиционеры предположили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Они доставили минчанина в городской отдел милиции № 2 Заводского РУВД. Там при личном обыске в рюкзаке мужчины обнаружили подозрительный сверток с порошком и шприц.

Задержанный рассказал, что накануне приобрел в наркошопе для личного употребления психотропное вещество альфа-PVP. В отношении мужчины возбудили очередное уголовное дело.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com