Атака на завод в Чебоксарах: Генштаб ВСУ раскрыл подробности

Атака на завод в Чебоксарах: Генштаб ВСУ раскрыл подробности1
- 5.07.2025, 17:51
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Украина ударил по предприятию, производящему антенны для ракет и дронов-камикадзе.
Силы обороны Украины нанесли удар по российскому объекту ВПК, на котором производятся адаптивные антенные решетки «Комета». Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.
«В рамках снижения возможностей противника по изготовлению высокоточного вооружения, в ночь на 5 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора – АО «ВНИИР-Прогресс» (Чебоксары, Чувашская республика РФ)», – сообщили в Генштабе.
Там добавили, что целью атаки Сил обороны были российские мощности по производству адаптивных антенных решеток «Комета». Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах «Искандер-К», унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в частности гражданской инфраструктуры.
«Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются», – добавили в Генштабе.