В Бресте родились тройняшки

В Бресте родились тройняшки3
- 5.07.2025, 18:06
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Впервые за четыре года.
За первое полугодие 2025 года в отделе загса Брестского горисполкома зарегистрировано 1323 малыша: 681 мальчик и 642 девочки.
За данный период зарегистрировано 17 рождений в семьях, у которых родились двойни.
Впервые за четыре года в отделе загса Брестского горисполкома зарегистрированы тройняшки.
Самыми популярными именами мальчиков оказались:
на первом месте - Александр и Михаил;
на втором - Артём и Тимофей;
на третьем - Марк;
на четвертом - Роман;
на пятом - Мирон.
А редкие имена: Соломон, Юзеф, Маркус, Абрам, Святозар.
Два имени: Килиан Айо, Илон Август.
Впервые за шесть месяцев имя Александр лидирует.
Самыми популярными именами у девочек: Анна, Ева, Мария, София, Варвара.
Редкими именами называли девочек: Патрисия, Моника, Вивиана, Зарина, Люфия.
Два имени: Бриджит Ада.
Имя София – лидер 2024 года – по рейтингу имён за 6 месяцев на 4 месте.
В отделе загса зарегистрировано 303 ребенка, которые родились у многодетных семей.