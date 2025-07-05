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В Бресте родились тройняшки

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  • 5.07.2025, 18:06
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В Бресте родились тройняшки
Иллюстративное фото: Getty Images

Впервые за четыре года.

За первое полугодие 2025 года в отделе загса Брестского горисполкома зарегистрировано 1323 малыша: 681 мальчик и 642 девочки.

За данный период зарегистрировано 17 рождений в семьях, у которых родились двойни.

Впервые за четыре года в отделе загса Брестского горисполкома зарегистрированы тройняшки.

Самыми популярными именами мальчиков оказались:

на первом месте - Александр и Михаил;

на втором - Артём и Тимофей;

на третьем - Марк;

на четвертом - Роман;

на пятом - Мирон.

А редкие имена: Соломон, Юзеф, Маркус, Абрам, Святозар.

Два имени: Килиан Айо, Илон Август.

Впервые за шесть месяцев имя Александр лидирует.

Самыми популярными именами у девочек: Анна, Ева, Мария, София, Варвара.

Редкими именами называли девочек: Патрисия, Моника, Вивиана, Зарина, Люфия.

Два имени: Бриджит Ада.

Имя София – лидер 2024 года – по рейтингу имён за 6 месяцев на 4 месте.

В отделе загса зарегистрировано 303 ребенка, которые родились у многодетных семей.

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