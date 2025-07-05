В 2022 году США блокировали передачу Украине истребителей МиГ-29
- 5.07.2025, 18:58
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что в начале российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Киев настойчиво просил у Польши истребители МиГ-29. Однако США были против.
Об этом он сказал в подкасте Международный репортаж, часть которого была опубликована польским изданием Onet 4 июля.
«Я думаю, так смело можно сказать, что мы даже спасли Украину в огромной степени, потому что мы были первыми, кто фактически отправил тяжелую технику в Украину, чтобы она могла себя защитить» — заявил Дуда.
Президент Польши добавил, что Украина все же получила от Польши эти истребители.
«Мы спрашивали наших союзников, есть ли согласие на то, чтобы мы, как страна НАТО, отправили МиГи в Украину, и с американской стороны был блок», — добавил Дуда.
Как рассказал президент Польши, от стран НАТО они слышали о том, что в Украину невозможно отправлять штурмовики, реактивные самолеты или танки. По словам Дуды, украинские власти говорили, что американцы советовали обращаться за истребителями в Польшу.
«Оказалось, что мы не хотели давать эти МиГи Украине», — рассказал Дуда.