В 2022 году США блокировали передачу Украине истребителей МиГ-29 5.07.2025, 18:58

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что в начале российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Киев настойчиво просил у Польши истребители МиГ-29. Однако США были против.

Об этом он сказал в подкасте Международный репортаж, часть которого была опубликована польским изданием Onet 4 июля.

«Я думаю, так смело можно сказать, что мы даже спасли Украину в огромной степени, потому что мы были первыми, кто фактически отправил тяжелую технику в Украину, чтобы она могла себя защитить» — заявил Дуда.

Президент Польши добавил, что Украина все же получила от Польши эти истребители.

«Мы спрашивали наших союзников, есть ли согласие на то, чтобы мы, как страна НАТО, отправили МиГи в Украину, и с американской стороны был блок», — добавил Дуда.

Как рассказал президент Польши, от стран НАТО они слышали о том, что в Украину невозможно отправлять штурмовики, реактивные самолеты или танки. По словам Дуды, украинские власти говорили, что американцы советовали обращаться за истребителями в Польшу.

«Оказалось, что мы не хотели давать эти МиГи Украине», — рассказал Дуда.

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