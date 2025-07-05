Белорус рассказал, как выучил 14 языков 3 5.07.2025, 18:35

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Николай Щербицкий

Фото: Смартпресс

Знание множества языков приносит не только пользу, но и массу забавных ситуаций.

Когда вы в очередной раз будете рассказывать, как трудно учить иностранный язык, просто вспомните о Николае Щербицком – преподавателе БНТУ и белорусском полиглоте, в арсенале которого 14 языков. Как ему это удалось, какой язык дался труднее всего и в чем ключ к успеху в изучении иностранного? В рамках познавательного цикла «Уникумы Беларуси» издание smartpress.by поговорил с человеком, который помимо родных русского и белорусского знает английский, шведский, японский, венгерский, китайский, итальянский, испанский, немецкий, латынь, арабский, турецкий и иврит.

Во всём «виноват» Робби Уильямс

История Николая началась с простого момента, который оказался судьбоносным. Представьте себе обычный школьный день: пятый класс, автобус везет мальчика домой, а из динамиков звучит радио. Внезапно он осознает, что понимает текст песни на английском языке.

– В какой-то момент у меня словно щелчок произошел в голове: я понял, о чем поет исполнитель – это, кстати, был Робби Уильямс. Это было невероятное чувство. Тогда я решил: этим надо заниматься, это мое, – вспоминает Николай.

Этот момент стал для него настоящим откровением. Понимание иностранной песни было не просто расшифровкой слов – это было погружение в другой мир, словно кто-то открыл дверь в неизведанное.

Фото: Смартпресс

– Я не просто разбирал звуки или угадывал слова по мелодии – я их действительно понимал. Это было как волшебство, как будто я получил ключ к чему-то большему, – добавляет Николай.

«Изучить язык – как взять питомца»

Для Николая изучение языков – это не просто увлечение, а способ познавать мир и строить карьеру. Он выбрал лингвистику и преподавание неслучайно – это был практичный шаг, который позволил ему использовать свои способности по полной.

– Знание языков дает мне свободу: я могу учить английский венгров, преподавать венгерский здесь, в Беларуси, заниматься переводами. Редкие языки – это что-то эксклюзивное, и это не раз открывало мне двери в профессиональной жизни, – объясняет он.

Однако путь к полиглотству не всегда был гладким. Некоторые языки становились настоящими испытаниями. Например, венгерский язык Николай называет чрезвычайно сложным.

– Венгерский – это действительно тяжелый язык, потому что он ни на что не похож. В большинстве языков есть универсальные слова, которые можно угадать даже без знания: «врач» – это «доктор» или «медик» почти везде. А на венгерском это orvos («орвош») – попробуй догадайся без подготовки! Но он интересный, и мне нравился этот вызов, – рассказывает Николай. Сложности венгерского – в его грамматике, с множеством падежей, и в фонетике, непривычной для славянского уха. Но именно эти трудности подстегивали. Мотивировал не только сам язык, но и преподаватель-носитель в университете, а также мысль: «Мало кто знает венгерский, а я смогу – это будет моя фишка!».

Фото: Смартпресс

Преодоление трудностей стало для Николая частью процесса. Он искал способы справляться: слушал венгерскую музыку, смотрел фильмы, повторял сложные конструкции, пока они не становились естественными.

– Изучение иностранного – это как вырастить дерево или взять питомца. Первое – это интерес. Он может проявиться из-за меню в ресторане, это может быть песня или даже ругательство. Потом я подбираю пособия, которые будут развивать все языковые навыки. То есть это чтение, письмо, речь, понимание на слух. И иду по учебному пособию. Ну и уже как дополнение – практическое использование языка, – рассказывает полиглот.

«Студенты обсуждали меня на китайском. И тут вмешался я»

Знание языков стало для Николая не просто инструментом общения, но и пропуском в профессиональный мир. Его первая серьезная работа – яркий тому пример.

– Я был еще студентом, когда откликнулся на одну вакансию. Собеседование шло на английском, и я справился. Потом меня спросили: «Техническая специальность есть?» – «Да, есть». – «Китайский знаешь?» – «Да, знаю». Было 20 кандидатов, большинство с опытом, а взяли меня – без опыта, но с языками. Это был для меня сигнал: я на верном пути, – рассказывает он. Эта должность была связана с внешнеэкономической деятельностью, и его знание английского и китайского стало решающим фактором.

Умение общаться на редких языках не раз выделяло Николая среди коллег, будь то преподавание, переводы или участие в международных проектах. Например, он преподавал английский иностранным студентам и даже вел занятия по венгерскому для энтузиастов в Беларуси, что укрепило его репутацию как уникального специалиста.

Знание множества языков приносит не только пользу, но и массу забавных ситуаций. Одна из любимых историй Николая связана с его китайскими студентами.

– Я преподавал английский группе китайских студентов и дал им задание. Они начали шептаться между собой на китайском – я не сказал им сразу, что знаю их язык. Один парень говорит девушке: «Сфотографируй задание, отправь мне, я не успеваю». Она отвечает: «Не могу, он смотрит на нас». А парень: «Да он всё равно не понимает, о чем мы». И тут я вмешиваюсь на китайском: «Я всё понимаю». Неловко вышло, но мы потом долго смеялись, – рассказывает полиглот.

Николай Щербицкий признается – иностранные студенты, прежде всего, китайские, часто обсуждают что-то свое на родном языке, не стесняясь присутствующего преподавателя.

Фото: Смартпресс

Другая история связана с путаницей между итальянским и испанским языками.

– Я изучал испанский в университете как обязательный предмет, но параллельно сам учил итальянский, который мне был ближе по духу. Однажды на занятии по испанскому я начал говорить на итальянском – и понял это только минут через пять, когда все начали странно на меня смотреть. Преподаватель был не в восторге, но я потом объяснил, что это вышло случайно, – улыбается Николай. Такие моменты показывают, что даже полиглоты не застрахованы от ошибок, но именно эти ошибки делают процесс изучения языков живым и человечным.

Как держать в голове 14 языков: секреты памяти

Многих поражает, как можно удерживать в голове столько языков. Но для Николая это вполне естественно.

– Языки, которыми я пользуюсь часто – английский, русский, белорусский, – всегда под рукой. А те, что реже, например, иврит или латынь, находятся в «законсервированном» состоянии. Если мне нужно их оживить, за неделю интенсивной практики я могу свободно заговорить, – объясняет он. Это умение – результат не только таланта, но и системы, которую Николай выработал за годы.

Что делать, если слово забыто? Полиглот не теряется.

– Филология позволяет описывать что угодно хоть сотней способов. Забыл, как сказать «стул»? Скажи «то, на чем сидишь» – и тебя поймут. Главное – не молчать, – шутит он.

Чтобы поддерживать языки в тонусе, Николай регулярно практикуется.

– Я смотрю видео на YouTube, читаю новости на разных языках, слушаю песни. Даже 10–15 минут в день помогают не терять навык, – делится он. Если же нужно быстро восстановить язык, он погружается в него с головой: читает книги, смотрит фильмы, повторяет грамматику и говорит вслух, пока речь не станет свободной. Этот подход делает его знания гибкими.

Выучить язык с нуля: советы полиглота

Николай охотно делится опытом с теми, кто хочет освоить новый язык. Его главный совет прост.

– Возьмите и начните! Это самое важное, не откладывайте на потом. Выберите пособие, которое вам нравится – хоть по обложке, хоть по отзывам. Для старта сойдет любой, лишь бы он вас цеплял, – рекомендует Николай.

Но ключ к успеху – в регулярности занятий. Лучше заниматься 10–15 минут каждый день, чем час раз в неделю. За 15 минут можно выучить несколько фраз, разобрать правило, повторить слова – это уже прогресс.

Полиглот подчеркивает: знать только слова недостаточно.

– Без грамматики слова – как конструктор без инструкции: вроде детали есть, а что с ними делать, непонятно. Учите слова в предложениях, в контексте. На первых порах это будут максимально простые предложения – буквально из трех-четырех слов. Но именно когда мы генерируем речь, тогда наш мозг работает в правильном формате и запоминает. И не надо бояться ошибок. Страх ошибиться или страх сделать что-то не так создает языковой барьер. Я своим студентам всегда говорю: не бойтесь говорить, даже если вы говорите с ошибкой. Количество часов практики со временем переходит в качество. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше становится речь, – уверяет он.

Кстати, по наблюдению Николая Щербицкого, люди, выучившие сначала немецкий или французский языки, с бо́льшим трудом осваивали английский. И наоборот: те, у кого первым был иностранный английский, намного легче осваивали грамматику немецкого, итальянского или испанского языков.

А вот какой язык Николай никогда бы не учил, так это фэнтезийный. Вроде клингонского, придуманного для вселенной сериала «Звездный путь», или вестеросского из «Игры престолов». Просто потому, что они бесполезны и не имеют никакого практического применения.

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