В российских аэропортах произошел коллапс

В российских аэропортах произошел коллапс5
- 5.07.2025, 18:43
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В Москве и Петербурге отменены и задержаны сотни рейсов.
В России коллапс из-за угрозы атак беспилотников — только в Москве и Санкт-Петербурге отменены почти 100 авиарейсов, еще несколько сотен перенесены, сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что самая сложная ситуация наблюдается в аэропорту Шереметьево, где задержано более 170 рейсов и отменено почти 50.
В аэропортах образовалась давка — пассажиры, которые прибывают, смешиваются с теми, кто до сих пор не смог вылететь. Люди сидят или лежат на полу, ведь свободных мест уже нет в кафе и бизнес-залах. Часть пассажиров часами не выпускают из самолетов после посадки — некоторые из них говорят, что находятся в салоне уже более четырех часов.
В аэропорту Пулково отменены более 30 рейсов, еще около 100 задержаны. Аэропорт на некоторое время приостанавливал работу из-за сообщения о возможной атаке дронов. Один из самолетов, вылетевший из Шереметьево в Пулково, вернулся обратно в Москву.
Задержки и отмены рейсов также зафиксированы в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и ряда других городов.
В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии двух беспилотников, которые направлялись в российскую столицу.
В ночь на 29 июня Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку гражданских рейсов в пяти аэропортах России — в Волгограде, Пензе, Саранске, Саратове (аэропорт Гагарин) и Элисте.
В России заявляли, что такие меры направлены на «обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов».