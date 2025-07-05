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В районе Владивостока взорвался российский магистральный газопровод

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  • 5.07.2025, 19:18
  • 2,788
В районе Владивостока взорвался российский магистральный газопровод
Иллюстративное фото

Местные власти скрывают эту информацию.

На дальнем востоке России в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода Владивосток, проходящего вдоль побережья Японского моря.

Как сообщают источники NV в украинской разведке, газопровод в частности обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

Отмечается, что часть указанного газопровода сдана в эксплуатацию в марте 2025 года. Также путем подрыва уничтожен водопровод, обеспечивающий питьевой водой военные гарнизоны.

По информации источника, взрывы прогремели около часа-двух ночи 5 июля 2025 года, после чего произошел масштабный пожар. После этого на место прибыли спецслужбы РФ и ремонтные бригады.

Чтобы скрыть информацию от местного населения, учитывая празднование 165-летия создания города Владивосток, местные спецслужбы отключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурная (Шамора).

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