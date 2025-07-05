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Ветеран белорусского футбола Игорь Стасевич побил рекорд Александра Глеба

  • 5.07.2025, 19:22
Ветеран белорусского футбола Игорь Стасевич побил рекорд Александра Глеба
Игорь Стасевич

Белорус провел 732 матча на высшем уровне.

Матч чемпионата Казахстана между «Актобе» и «Атырау» ознаменовался достижением 39-летнего полузащитника, для которого этот поединок стал 732-м за карьеру на высшем уровне. Таким образом, 39-летний Игорь Стасевич побил рекорд Александра Глеба, став самым играющим белорусским футболистом.

Родившийся в Борисове Стасевич в течение карьеры выступал за БАТЭ, «Гомель», минское «Динамо», солигорский «Шахтер», российские «Волгу» и «Чайку», а также казахстанский «Туран», из которого он совсем недавно перебрался в «Атырау». Также в активе Игоря 63 матча в составе сборной Беларуси в 2007-21 годах.

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