NI: Возможно ли восстановить монархию в Иране 5.07.2025, 19:32

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Реза Пехлеви

Растет популярность наследного принца из династии Пехлеви.

На фоне военных ударов Израиля по территории Ирана и растущего общественного недовольства исламским режимом в стране усиливаются разговоры о возможном восстановлении конституционной монархии, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Лидер иранской оппозиции, сын последнего шаха Реза Пехлеви, все чаще рассматривается как фигура, способная объединить страну и провести ее к светскому, демократическому будущему.

«Не бойтесь того, что будет после падения Исламской Республики. У нас есть план для процветающего Ирана», — заявил Пехлеви, выступая после начала израильской военной операции.

Нынешний режим стремительно теряет поддержку после десятилетий репрессий, экономического кризиса и идеологического давления. Пехлеви, не навязывая конкретную форму правления, настаивает на праве народа самостоятельно выбрать свой путь через свободные выборы. Он пользуется доверием как сторонников монархии, так и умеренных республиканцев, выступающих за мирный переход к демократии.

По мнению бывшего реформатора Мехди Насири, от 50 до 70% иранцев поддерживают возвращение монархии. Этот рост популярности связан не только с ностальгией, но и с прагматичным подходом: многие видят в конституционной монархии стабильную альтернативу после десятилетий политических потрясений.

Опыт стран вроде Швеции, Великобритании и Японии показывает, что монархия, ограниченная законами, может быть эффективным элементом демократической системы. В условиях этнического многообразия в Иране монархия может стать объединяющим институтом на пути к реформам.

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