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«Наша капибара»

  • 5.07.2025, 19:55
  • 1,810
«Наша капибара»

В Березе появилась живая рыжая и хитрая «достопримечательность».

В одном из водоёмов Берёзы Брестской области появилась новая «достопримечательность», которую местные окрестили «капибарой». «Рыжая и хитрая» обитательница водоёма, судя по кадрам видео, ведёт себя по-хозяйски и повышенное внимание людей к своей персоне дикого зверя, судя по всему, ничуть не смущает, пишет Telegraf.

На кадрах, выложенных в TikTok, видно, как водное животное спокойно подходит к толпе отдыхающих людей и без видимой опаски берёт у них из рук угощение, которое съедает тут же, отплыв от берега на некоторое расстояние.

У пользователей видеоплатформы возник вопрос — какое именно животное запечатлено на видео. Многие усмотрели в обитателе водоёма я золотистого окраса шёрсткой героиню популярных мемов — южноамериканскую капибару. Некоторые предположили, что эта «иностранка» могла случайно оказаться в белорусском водоёме, сбежав от хозяина.

«Я подумал, что капибара у кого-то сбежала. Плывет так вальяжно.Жирок нагуляла, к зиме подготовилась норм», — прокомментировал один из них.

Однако другие зрители усомнились в таком сценарии и начали выдвигать более правдоподобные с точки зрения географии и биологии версии. Кто-то решил, что речь идёт о бобрах, коих в белорусских водоёмах, действительно, немало и в последнее время они подбираются всё ближе к городским территориям. Кто-то усмотрел в пловчихе выдру, а кто-то и вовсе — рыжего кота.

Впрочем, очень быстро внимательные зрители распознали истинного героя — нутрию, которую кто-то из комментаторов назвал «родственником капибары», а кто-то отметил, что обитательницу берёзовского водоёма так и величают — «наша капибара».

@aleksandra_derbis 🐀 Местная достопримечательность в Березе. #березовскийрайон #березагород #городбереза #рекакречет #кречет #нутрия ♬ оригинальный звук - Александра Дербис

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