TIME: С врачом нужно правильно построить диалог 2 5.07.2025, 20:15

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Какую фразу лучше не произносить.

Американские терапевты называют фразу «И еще кое-что...» самой раздражающей — особенно когда пациенты произносят ее в последний момент, уже после завершения приема. Как говорят врачи, за этим часто скрываются важнейшие симптомы, которые требуют серьезного внимания, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

«Иногда пациенты долго решаются рассказать о главном — например, о боли в груди или депрессии, — и делают это, когда я уже выхожу из кабинета», — объясняет американский врач Лиза Равиндра. По ее словам, это ставит врача перед трудным выбором: задержаться и опоздать к другим пациентам или перенести обсуждение на следующий прием, рискуя показаться безразличной.

Доктор Мелинда Стил из Калифорнии добавляет: «Мы и так под постоянным давлением — читаем анализы, отвечаем на сообщения, принимаем пациентов. Неожиданное «кое-что» может сорвать все планы».

Чтобы избежать таких ситуаций, врачи советуют готовиться к визиту заранее: составить список (до трех пунктов) и отметить приоритетные жалобы. Особенно важно сразу упомянуть тревожные симптомы — боль в груди, одышку, головокружение.

Тогда врачи могут диагностировать проблему в начале приема и расставлять приоритеты вместе с пациентом.

«Пациенты хотят быть услышанными, а мы — помочь им. Главное — честное и своевременное общение», — резюмирует доктор Стил.

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