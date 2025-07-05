TIME: С врачом нужно правильно построить диалог

TIME: С врачом нужно правильно построить диалог2
- 5.07.2025, 20:15
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Какую фразу лучше не произносить.
Американские терапевты называют фразу «И еще кое-что...» самой раздражающей — особенно когда пациенты произносят ее в последний момент, уже после завершения приема. Как говорят врачи, за этим часто скрываются важнейшие симптомы, которые требуют серьезного внимания, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
«Иногда пациенты долго решаются рассказать о главном — например, о боли в груди или депрессии, — и делают это, когда я уже выхожу из кабинета», — объясняет американский врач Лиза Равиндра. По ее словам, это ставит врача перед трудным выбором: задержаться и опоздать к другим пациентам или перенести обсуждение на следующий прием, рискуя показаться безразличной.
Доктор Мелинда Стил из Калифорнии добавляет: «Мы и так под постоянным давлением — читаем анализы, отвечаем на сообщения, принимаем пациентов. Неожиданное «кое-что» может сорвать все планы».
Чтобы избежать таких ситуаций, врачи советуют готовиться к визиту заранее: составить список (до трех пунктов) и отметить приоритетные жалобы. Особенно важно сразу упомянуть тревожные симптомы — боль в груди, одышку, головокружение.
Тогда врачи могут диагностировать проблему в начале приема и расставлять приоритеты вместе с пациентом.
«Пациенты хотят быть услышанными, а мы — помочь им. Главное — честное и своевременное общение», — резюмирует доктор Стил.