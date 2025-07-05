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Трамп уже не знает, сможет ли остановить войну в Украине

  • 5.07.2025, 20:23
Трамп уже не знает, сможет ли остановить войну в Украине
Дональд Трамп

Ранее президент США обещал завершить ее за «24 часа».

Американский президент Дональд Трамп усомнился, что он сможет прекратить войну России в Украине.

Об этом сообщает Politico.

Трамп заявил, что он уже не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины. Данное заявление очень отличается от его обещания быстро положить конец конфликту, которое он дал во время предвыборной кампании.

«Я не знаю. Я не могу вам сказать, произойдет это или нет», - сказал президент США.

Когда президента спросили, является ли приоритетом прекращение войны, он ответил, что действительно этого хотел бы.

«Да. Я хотел бы, чтобы это произошло», - сказал Трамп.

На протяжении всей кампании Трамп обещал прекратить боевые действия между двумя странами с первого дня вступления в должность — «за 24 часа». Позже он отказался от этого обещания назвав его «преувеличением».

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