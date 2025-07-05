Марк Рютте: Китай может натравить Россию на НАТО
- 5.07.2025, 21:03
Глава Альянса назвал этот сценарий «одним из более вероятных».
Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь внимание блока от Азиатско-Тихоокеанского региона. Если Пекин соберется атаковать Тайвань, он с очень высокой вероятностью использует Россию для нападения на Европу.
Об этом в интервью The New York Times рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте американскому изданию.
Рютте пояснил, что США, выполняя задачу по защите территории НАТО в Европе, защищают собственные позиции в Азии. США, по его словам, не могут находиться в безопасности, если не защищены Атлантика, Европа и Арктика.
Генсек НАТО предположил, что Китай может использовать Россию для того, чтобы отвлечь внимание США в Европе, чтобы заняться захватом Тайваня. Рютте считает, что американцам и европейцам не стоит быть «наивными в этом отношении».
«Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы сначала позвонил своему младшему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, который проживает в Москве, и сказал бы ему: «Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занимал их в Европе, атакуя территорию НАТО», - пояснил он.
По мнению Рютте, этот сценарий является одним из наиболее вероятных в будущем.