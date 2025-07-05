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Марк Рютте: Китай может натравить Россию на НАТО

  • 5.07.2025, 21:03
Марк Рютте: Китай может натравить Россию на НАТО
Марк Рютте

Глава Альянса назвал этот сценарий «одним из более вероятных».

Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь внимание блока от Азиатско-Тихоокеанского региона. Если Пекин соберется атаковать Тайвань, он с очень высокой вероятностью использует Россию для нападения на Европу.

Об этом в интервью The New York Times рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте американскому изданию.

Рютте пояснил, что США, выполняя задачу по защите территории НАТО в Европе, защищают собственные позиции в Азии. США, по его словам, не могут находиться в безопасности, если не защищены Атлантика, Европа и Арктика.

Генсек НАТО предположил, что Китай может использовать Россию для того, чтобы отвлечь внимание США в Европе, чтобы заняться захватом Тайваня. Рютте считает, что американцам и европейцам не стоит быть «наивными в этом отношении».

«Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы сначала позвонил своему младшему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, который проживает в Москве, и сказал бы ему: «Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занимал их в Европе, атакуя территорию НАТО», - пояснил он.

По мнению Рютте, этот сценарий является одним из наиболее вероятных в будущем.

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