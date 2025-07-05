Зеленский заявил, что его недавний разговор с Трампом был «лучшим за все время» 1 5.07.2025, 21:33

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Владимир Зеленский

Главной темой была ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом был самым продуктивным из всех, которые происходили ранее.

Об этом он сказал в субботу, 5 июля, в вечернем обращении.

«Наверное, это был лучший разговор за все время, максимально продуктивный. Мы обсудили тематику ПВО, я благодарен за готовность помогать. Именно Patriot — ключ к защите от баллистики», — подчеркнул Зеленский.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», и они обсудили возможности по ПВО и договорились, будут работать над увеличением защиты неба.

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