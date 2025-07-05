«Лукашенко увеличивает риск втягивания страны в горячий конфликт»5
- 5.07.2025, 21:44
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Зачем диктатору «Орешник»?
Правитель Беларуси очередной раз анонсировал появление российского ракетного комплекса «Орешник» в нашей стране. По его словам, это случится уже в этом году.
По мнению историка Александра Фридмана, которое он высказал в «Обычном утре», у Лукашенко двоякая мотивация размещения «Орешника».
— С одной стороны, это престиж, усиление его позиций. С другой — он сам фигура в большой российской геополитической игре. Комбинация сложная.
Но если сделать шаг назад: если бы у Ирана уже было ядерное оружие и вероятность его применения, то удара по Ирану, скорее всего, не последовало бы — как не следуют удары по Северной Корее. Северная Корея стала ядерной державой, и Трамп, несмотря на угрозы, ничего не смог сделать, — поясняет Александр Фридман.
Но есть и другая сторона. Война в Украине показывает, что ядерный зонтик — не стопроцентная гарантия.
— Россия — ядерная держава, Украина — нет, но Украина наносит удары по российской территории, а ядерного ответа нет, — поясняет аналитик. — Возможно, после всех этих войн отношение к ядерному оружию как к сдерживающему фактору изменится.
Но факт остается фактом: усиливая милитаризацию Беларуси и ее зависимость от России, Лукашенко увеличивает риск втягивания страны в конфликт — не только в «холодном» формате (инфраструктура, поддержка военной экономики), но и в «горячем».