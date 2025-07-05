Bloomberg: Почему рыночная стоимость Tesla в четыре раза выше, чем у Toyota?
- 5.07.2025, 21:55
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ИИ дает ответ на этот вопрос.
Несмотря на волну негативных прогнозов, Tesla остается крупнейшим автопроизводителем в мире и одной из самых дорогих публичных компаний, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
Аналитики Bloomberg с помощью ИИ проанализировали вопрос: «Почему рыночная стоимость Tesla в четыре раза выше, чем у Toyota?» — и ответ оказался гораздо глубже, чем кажется.
Хотя большинство аналитиков советует избегать акций Tesla из-за падения продаж и скандалов вокруг миллиардера Илона Маска, данные говорят о другом. В 2025 году Model Y сохраняет статус самой продаваемой электромашины в мире третий год подряд. Выручка Tesla за последние 10 лет выросла в 30 раз, прибыль — в 300 раз. Рыночная капитализация компании — $1,04 трлн, больше, чем у 10 мировых автогигантов вместе взятых.
ИИ указывает, что успех Tesla основан не только на продажах, но и на ее стратегической трансформации. Согласно отчету за первый квартал 2025 года, Tesla позиционирует себя как компанию в сфере ИИ и робототехники, делая ставку на автономные автомобили и человекоподобных роботов. Только технологии автономного вождения оцениваются в $1 трлн, по данным аналитика Wedbush Дэна Айвза.
Компания имеет преимущества вертикальной интеграции — от производства батарей до переработки лития. Несмотря на вызовы, Tesla остается лидером отрасли благодаря своим инновационным решениям и лидерства Маска.
Как отмечает аналитик DataTrek Николас Колас: «Инвесторы хотят видеть безусловную веру в лучшее будущее и быть частью истории победителя. Именно этого не может понять ни один алгоритм».