Восемь биткоин-кошельков внезапно проснулись спустя 14 лет бездействия 5.07.2025, 22:11

С них вывели 80009 BTC на $8,69 миллиардов.

Внезапно активировались старые биткоин-кошельки, которые бездействовали более 14 лет. Сначала активность началась с четырех адресов, каждый из которых перевел по 10 000 BTC. Позже к ним присоединились еще два кошелька, а затем — еще два. Всего переведено 80 009 биткоинов на сумму $8,69 млрд. Все эти биткоины были приобретены в 2011 году по курсу от $0,78 до $3,37 за монету, пишет The Insider.

Таким образом, доходность составила до 140 000%. За 14 лет стоимость 10 тысяч биткоинов выросла с $7800 до $1,09 млрд. По мнению журналиста, автора книги «Крипта» Андрея Захарова, на устойчивость криптовалюты эти переводы никак не повлияют:

«В любом случае это всего лишь перевод внутри блокчейна — он никак не влияет на рынок. Для сравнения: суточный объем торгов биткоином в мире составляет около 40 миллиардов долларов, а 8,7 миллиарда на этом фоне — ничто. Эти монеты не участвовали в торгах, не влияли на ликвидность и продолжают храниться на холодных кошельках. Это просто перемещение активов».

В некоторых профильных СМИ высказывается предположение, что эти кошельки могут принадлежать Россу Ульбрихту — владельцу дарк-рынка Silk Road. Ульбрихт был задержан в 2013 году, ему было предъявлено обвинение в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег. Также ему вменяли сговор с целью организации заказных убийств — ФБР считало, что Ульбрихт заказал и оплатил до шести убийств пользователей сайта, которых подозревал в краже и шантаже, однако установить существование жертв не удалось.

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