ВСУ собирают боевых роботов как «Лего»1
- 5.07.2025, 22:43
В итоге они меняют «правила игры» на фронте.
Украина использует наземных роботов «как Лего», комбинируя их по-разному в зависимости от задач — от эвакуации до атак, рассказал украинский оператор роботов.
Глава направления роботизированных систем батальона «Волков Да Винчи» Александр Ябчанка сообщил Business Insider, что в его подразделении нет разных типов роботов — вместо этого они оснащаются и собираются по конкретным нуждам.
«Мы можем использовать прочную капсулу, чтобы эвакуировать раненого. А потом, если нужно уничтожить российскую позицию, мы прикрепляем к ней бомбу и превращаем эту систему в камикадзе», - подчеркивает военный.
Ябчанка описал наземные дроны как адаптивные системы, которые бойцы могут собирать прямо на месте, и сравнил их с конструктором Lego.
Он также отметил, что это позитивное развитие для Украины: в войне, где тактика и технологии постоянно меняются, способность бойцов быстро адаптироваться может быть решающей.
Эстонская компания Milrem Robotics описывает своего робота THeMIS, который уже используется в Украине, как «современную многофункциональную оборонную платформу, предназначенную для выполнения разнообразных задач».
Компания подчёркивает, что «модульная и универсальная конструкция позволяет настраивать робота в соответствии с потребностями заказчика». Эти машины могут собирать разведданные, обезвреживать боеприпасы, эвакуировать бойцов и оснащаться различным оружием в зависимости от цели и доступных ресурсов.
Издание сообщает, что наземные роботы — не новинка для войны, но масштаб их применения в Украине, разнообразие задач и количество компаний, быстро поставляющих их на фронт, действительно выделяются.
Кроме того, у таких роботов есть огромный потенциал для Украины, у которой гораздо меньше людского ресурса, чем у значительно более крупной России. Хотя Москва тоже разрабатывает свои версии таких роботов.