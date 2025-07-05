ВСУ собирают боевых роботов как «Лего» 1 5.07.2025, 22:43

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В итоге они меняют «правила игры» на фронте.

Украина использует наземных роботов «как Лего», комбинируя их по-разному в зависимости от задач — от эвакуации до атак, рассказал украинский оператор роботов.

Глава направления роботизированных систем батальона «Волков Да Винчи» Александр Ябчанка сообщил Business Insider, что в его подразделении нет разных типов роботов — вместо этого они оснащаются и собираются по конкретным нуждам.

«Мы можем использовать прочную капсулу, чтобы эвакуировать раненого. А потом, если нужно уничтожить российскую позицию, мы прикрепляем к ней бомбу и превращаем эту систему в камикадзе», - подчеркивает военный.

Ябчанка описал наземные дроны как адаптивные системы, которые бойцы могут собирать прямо на месте, и сравнил их с конструктором Lego.

Он также отметил, что это позитивное развитие для Украины: в войне, где тактика и технологии постоянно меняются, способность бойцов быстро адаптироваться может быть решающей.

Эстонская компания Milrem Robotics описывает своего робота THeMIS, который уже используется в Украине, как «современную многофункциональную оборонную платформу, предназначенную для выполнения разнообразных задач».

Компания подчёркивает, что «модульная и универсальная конструкция позволяет настраивать робота в соответствии с потребностями заказчика». Эти машины могут собирать разведданные, обезвреживать боеприпасы, эвакуировать бойцов и оснащаться различным оружием в зависимости от цели и доступных ресурсов.

Издание сообщает, что наземные роботы — не новинка для войны, но масштаб их применения в Украине, разнообразие задач и количество компаний, быстро поставляющих их на фронт, действительно выделяются.

Кроме того, у таких роботов есть огромный потенциал для Украины, у которой гораздо меньше людского ресурса, чем у значительно более крупной России. Хотя Москва тоже разрабатывает свои версии таких роботов.

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