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В минском парке нашли повешенного мужчину

  • 6.07.2025, 2:22
В минском парке нашли повешенного мужчину

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В одном из минских парков обнаружили повешенного мужчину, такая информация появилась в городских телеграм-каналах, пишет «Зеркало».

В управлении Следственного комитета по Минску факт происшествия подтвердили, однако предостерегли от преждевременных выводов.

— 4 июля в лесопарковой зоне вблизи дома № 15 на ул. Воложинской обнаружено тело 66-летнего мужчины с признаками асфиксии. Cледственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ , — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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