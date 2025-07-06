Путин и Си Цзиньпин отказались ехать на саммит БРИКС 6.07.2025, 3:36

Вероятно, они потеряли к нему интерес.

Российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин отказались ехать на саммит БРИКС, который должен начаться 6 июля в Бразилии. Это свидетельствует о потере интереса к этой организации в Москве и Пекине, пишет The Guardian 5 июля.

The Guardian пишет, что лидер Китая посещал все саммиты БРИКС в течение последних 12 лет, что он находится у власти. В этом году формальной причиной послать на бразильский саммит премьер-министра Ли Цяна является якобы отсутствие окна в рабочем расписании Си Цзиньпина.

В то же время Путин пропускает саммит БРИКС уже не впервые. В 2023 году он не полетел на саммит в Южной Африке. Причиной является международный ордер на арест Путина, который формально обязаны выполнить и Южная Африка, и Бразилия. Две страны не гарантировали Путину, что его не арестуют.

The Guardian считает, что более глобальными причинами для Путина и Си не ехать на очередной саммит, вероятно, является потеря интереса к этой организации.

Также издание считает, что Бразилия, которая становится все большим дипломатическим центром на глобальном юге, может получить выгоду от отсутствия лидеров России и Китая, поскольку страна хочет использовать саммит для обсуждения темы инклюзивной реформы глобального управления. В Бразилии не хотели бы, чтобы внимание было сосредоточено исключительно на критике двойных стандартов Запада на Ближнем Востоке и в Украине.

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