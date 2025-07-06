Как ускоренный просмотр видео влияет на навык запоминания информации
- 6.07.2025, 5:40
Ученые дали ответ.
Некоторые люди смотрят видео или слушают аудиокниги, увеличивая скорость воспроизведения контента. Ученые из Канады и США провели метаанализ современных исследований и узнали, как эта привычка влияет на когнитивные способности человека, пишет «Нож».
Команда проанализировала 24 научных работы, посвященных обучению с использованием видеолекций. Авторы всех исследований проводили схожие эксперименты с участниками разных возрастов.
Все добровольцы смотрели образовательные ролики в исходном или ускоренном темпе. Далее их просили пройти небольшой тест на проверку полученных знаний: кто-то отвечал на вопросы по теме, другие пересказывали содержание урока.
Метаанализ показал, что увеличение скорости воспроизведения видео негативно влияет на результаты тестирования.
При этом небольшое ускорение приводило к незначительному эффекту, а вот двукратное — к ощутимому снижению качества ответов.
Ученые планируют продолжить изучение темы.