Лидер Ирана впервые вышел из укрытия после завершения войны с Израилем 6.07.2025, 8:05

Али Хаменеи

Видеофакт.

Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи впервые появился на публике спустя две недели со дня подписания соглашения о прекращении огня с Израилем.

Об этом сообщает The Times of Israel и Reuters.

Отмечается, что Хаменеи впервые появился на публике после 12-дневной войны с Израилем в июне.

На обнародованном государственными СМИ видео показано, как десятки людей, принявших участие в церемонии по случаю Ашуры, - самого святого дня в календаре шиитских мусульман, - стояли и пели, когда Хаменеи вошел в зал, где проводятся правительственные мероприятия.

عه، خامنه ای زندس ولی قیافه مرده داره...‌ معلومه در تونل موشها حسابشو رسیدن pic.twitter.com/rllANm0SKF — BenSabti (@BeniSabti) July 5, 2025

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