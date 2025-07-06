Лидер Ирана впервые вышел из укрытия после завершения войны с Израилем
- 6.07.2025, 8:05
Видеофакт.
Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи впервые появился на публике спустя две недели со дня подписания соглашения о прекращении огня с Израилем.
Об этом сообщает The Times of Israel и Reuters.
Отмечается, что Хаменеи впервые появился на публике после 12-дневной войны с Израилем в июне.
На обнародованном государственными СМИ видео показано, как десятки людей, принявших участие в церемонии по случаю Ашуры, - самого святого дня в календаре шиитских мусульман, - стояли и пели, когда Хаменеи вошел в зал, где проводятся правительственные мероприятия.
عه، خامنه ای زندس ولی قیافه مرده داره... معلومه در تونل موشها حسابشو رسیدن pic.twitter.com/rllANm0SKF— BenSabti (@BeniSabti) July 5, 2025