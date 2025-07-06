Генсек НАТО: Путин может напасть на Эстонию через 5-7 лет 6.07.2025, 8:14

Марк Рютте

Фото: Getty Images

У Альянса уже есть все необходимые планы на этот случай.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на данный момент глава Кремля Владимир Путин не нападет на Эстонию. Однако он может сделать это через 5-7 лет.

Об этом сообщает The New York Times.

В ходе беседы ведущая напомнила Рютте о статье The New Yorker. В ней шла речь об учениях в Эстонии, которые были проведены с целью проверить готовность страны к возможному вторжению России.

В частности, там отмечалось, что у Эстонии нет военно-воздушных и военно-морских сил. Кроме того, в ходе учений команда, игравшая роль наступающей армии, имела «превосходство в возможностях» - был больше тяжелой бронетехники и дальнобойного оружия. На фоне этого у Рютте спросили, не стали ли эти учения тревожным сигналом.

«Нет. То, что описал The New Yorker, верно, но это не стало для нас тревожным звоночком, потому что у нас уже есть все необходимые планы на случай, если Эстонию атакуют - и русские это знают - наша реакция будет разрушительной», - сказал генсек.

По его словам, он не может вдаваться в детали, поскольку уверен, что Путин смотрит эти программы. В то же время отметил, что «мы должны» не просто иметь эти планы, но и обеспечить наличие людей и военной техники, чтобы воплотить их в жизнь. И именно поэтому «нужно тратить больше (на оборону - ред.).

Рютте пояснил, что Путин пока что не будет нападать на Эстонию, поскольку для защиты будет использована мощь НАТО, а также США. Однако он допускает, что в будущем попытка вторжения возможна.

«Дело не в том, что эстонцы останутся одни. Будет задействована вся мощь НАТО, включая полную поддержку со стороны США, которые придут на помощь. Путин это знает. Поэтому он не нападет на Эстонию сейчас. Но он может сделать это через 5 или 7 лет, если мы не совершим всех необходимых дополнительных инвестиций», - говорит генеральный секретарь Альянса.

Также у Рютте спросили, уверен ли он в том, что США будут защищать Эстонию, учитывая, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп так и не дал четкого обязательства защищать Европу. Он ответил однозначно.

«На 100%. У меня нет никаких сомнений, и это было абсолютно ясно во время заключительной пресс-конференции в Гааге. Кроме того, все, что я обсуждал за последние шесть месяцев с новой администрацией США - абсолютно никакого намека на сомнение: США полностью привержены НАТО и полностью поддерживают статью 5», - сказал Рютте.

В завершении он добавил, что есть один серьезный раздражитель, а именно - факт, что «европейцы не платили свою справедливую долю».

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