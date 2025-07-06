«Теперь никто в сторону Лукашенко и смотреть не захочет» Телеграм-канал «Письма к дочери»

6.07.2025, 8:32

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Времени у диктатора совсем не осталось.

Трамп поговорил с Путиным по телефону и заметил, что Путин не хочет с ним договариваться о мире в Украине. Уникальный, я считаю, пример проницательности и тонкого политического анализа. Действительно. Прошло всего каких-то полгода, в течение которых Путин говорил, что он не хочет договариваться о мире в Украине.

Но я сейчас не об этом. Я сейчас о том, что в разговоре Путина и Трампа была еще третья заинтересованная этим разговором сторона. Которая в нем не участвовала, но у которой к этому разговору был особый личный интерес.

Потому что кое-кто же изображал их себя великого специалиста по мирному урегулированию Путина. Говорил, что только он может выполнить посредническую миссию ради мира во всем мире. Заманил к себе американского генерала и шесть с половиной часов рассказывал ему про свое межрегиональное значение и посреднические таланты.

Вон белорусский телевизор до сих пор восхищается миротворческой миссией своего гаранта. Ну телевизору для восхищения много не надо. Ему гаранта покажи, он уже и восхитился.

Но теперь получается, что никакой пользы, кроме восхищения в телевизоре, не случилось. Признание Трампа официально зафиксировало тот факт, что посредническая миссия у кое-кого не задалась.

Вот ты шесть с половиной часов рассказываешь американскому генералу про свои особые посреднические способности, а потом объект твоего посредничества не хочет тебя наедине с собой даже видеть. У кое-кого была неделя после встречи с генералом, чтобы продемонстрировать свои влиятельные способности. И где они, спрашивается?

Мы с тобой, конечно, и раньше не сомневались, что никаких влиятельных способностей у истекающего гаранта нету. Но теперь, после прозрения Трампа, этот факт становится очевиден даже для тех американских генералов, у которых может были какие-нибудь иллюзии.

И заметь, Путин мог бы подыграть своему союзнику и изобразить конструктивный переговорный процесс. Ничего бы у Путина от этого не отвалилось. А он изобразил переговорный процесс так, что даже Трамп прозрел.

И я тебе, конечно, не скажу, что этот факт многое меняет в отношениях истекающего гаранта с американцами. Для того, чтобы что-то изменить в отношениях, надо все-таки сначала иметь отношения. Но он многое меняет в региональной миссии гаранта и его всемирногеополитическом значении.

Вот пока Трамп не разочаровался, можно было создавать иллюзию посреднического процесса. Даже делать вид, что от этого посреднического процесса есть какая-то польза, которую просто пока не видно невооруженным глазом. А теперь же никто в эту сторону и смотреть не захочет.

Я это все к чему? К тому, что если раньше кое-кто думал, что у него есть много времени, чтобы изображать конструктивную нормализацию отношений, то теперь надо поторопиться. Потому что времени-то, получается, уже не осталось.

Никто с ним в посредническую миссию дальше играться не будет. И вместо миротворческих иллюзий за гарантии своей стабильности надо предлагать реальную цену.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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